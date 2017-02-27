مشاهدة الشروق من أعلى قمة بركان هاليكالا بالحجز قبل 60 يوم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يعد بركان هاليكالا في جزيرة هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية واحد من أشهر البقاع لمشاهدة شروق الشمس، إنها حقا شهيرة للغاية، ويتعين أن تدفع مقابل هذه المتعة.

يتوافد يوميا أكثر من ألف زائر لمشاهدة بزوغ النهار من البركان وهو ما أدى إلى حالة اكتظاظ ومخاطر خاصة بالسلامة.

وإذا أردت الصعود لقمة الجبل الواقع في جزيرة ماوي فستحتاج الآن إلى حجز بقعة مسبقا والدفع عند الدخول مقابل 50ر1 دولار لكل سيارة.

وبموجب القواعد الجديدة التي أدخلتها هيئة الحدائق الوطنية في الأول من شباط/فبراير، يمكن الحجز قبل 60 يوما من الزيارة على الموقع الإلكتروني للحجز (recreation.gov ) .

وإذا كنت تعتزم متابعة الشروق من هذه البقعة فيجب أن تحضر أيضا أوراق هوية وكذلك تفاصيل حجزك.