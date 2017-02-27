السجن مدى الحياة لشابين قاما بسباق سيارات غير قانوني في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قضت المحكمة الإقليمية بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على شابين بتهمة قيامهما بسباق سيارات غير قانوني وتسببا في مقتل رجل.

وكان الشابين يبلغان من العمر 28 و25 عاماً تسببا في حادث خطير بالقرب من متجر ليلة الأول من شهر فبراير عام 2016، وصدم أحدهما سيارة جيب، ما أسفر عن وفاة قائدها 69 عاماً.

ووصفت خبيرة نفسية خلال جلسة المحاكمة حالة أحد الرجلين بأنه أغتر بنفسه أثناء القيادة، موضحة أنه كان يهدف للفوز بالسباق وإرضاء غروره، دون إدراك بما اقترفه من ذنب.