مدرب الهلال: مواجهة الريان الأصعب في المجموعة - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

شدد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الريان القطري، التي تقام غدا الثلاثاء على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد دياز أن مواجهة الريان هي الأصعب في المجموعة، إلا أنه أبدى ثقته في قدرة لاعبيه على تخطي المباراة وحصد القناط الثلاث قائلا ” مطمئنون تماماً لحال فريقنا ولدي كل الثقة بالمجموعة في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة الغد “.

وطالب المدرب الأرجنتيني في ختام حديثه، جماهير الهلال بدعم اللاعبين خلال المباراة والتشجيع المستمر من اجل تخطي عقبة الفريق القطري قائلا ” يجب عليكم دعمنا في مباراتنا المفصلية والمهمة “.