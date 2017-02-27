تقرير : برنامج التوازن المالي سيحقق 162 مليار ريال فائض في الميزانية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توقعت شركة جدوى للاستثمار في تقرير لها أن تؤدي الإجراءات المالية المخطط إلى تمكين حكومة المملكة من توفير نحو 362 مليار ريال، مما يؤدي إلى فائض في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال.

وأوضحت أن توقعاتها تختلف قليلا عن المطروح في برنامج التوازن المالي بسبب توقعاتها بأن الإيرادات النفطية (586 مليار ريال بحلول 2020) ستكون أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة البالغة 520 مليار ريال.

وقالت أن مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ستؤدي إلى توفير 100 مليار ريال عام 2017، مبينة أن المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي ستساهم بنسبة 55 % من هذا المبلغ، وأن إصلاح أسعار الطاقة سيساهم بنسبة 29 %، والإجراءات الجديدة لتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 %، و4 % على التوالي.