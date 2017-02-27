صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًا لـ مطارات الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

عينت شركة مطارات الرياض المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للشركة، اعتباراً من بداية شهر أبريل 2017م.

وتولى المهندس الرشيد قبل انضمامه للشركة منصب مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” منذ مطلع 2012 والتي تشرف على 35 مدينة صناعية.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الرياض مطلع هذا العام.

وتشغل الشركة مطارات الرياض والمناطق التابعة لها، ومنها مطار الملك خالد الدولي، وتتطلع لتنفيذ برامج خصخصة المطارات المعلن عنه سابقا.