الانتقادات تلاحق العويران بعد هجومه على سامي الجابر - صحيفة صدى الالكترونية

الانتقادات تلاحق العويران بعد هجومه على سامي الجابر
نال سعيد العويران نجم المنتخب الوطني السابق، انتقادات كبيرة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هجومه العنيف ضد زميله السابق سامي الجابر، مدرب فريق الشباب الحالي.
وكان العويران هاجم سامي الجابر بشدة، مؤكدا أنه لا يصلح لتدريب الشباب، ولا توجد لديه إمكانيات المدربين، قائلا ” على مستوى التدريب لا يصلح الجابر لقيادة فريق بحجم نادي الشباب.. الشباب كبير عليه، ويحتاج إلى مدربٍ يستطيع اكتشاف اللاعبين الجدد، وهو أمر لا يتوفر لدى المدرب الحالي، وعلى سامي تدريب فرق الناشئين والشباب “.
ورفضت الجماهير هجوم العويران على سامي الجابر بسبب تاريخه الكبير مع الكرة السعودية.
Sami[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
اي تاريخ … قصدكم التاريخ الاعلامي المصنوع ،،، والله لصدق العويران في كل ماقاله
ابو لما[ عدد التعليقات: 634 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه قال الجماهير رفضت ياهووو واضحه سامي كتدريب من يمها وكلاعب جيد والعويران افضل منه
والاعلام الهلالي هو من ابلشنا فيه…
سامي طموح ومثقف ماحد ينكر لاكن امكاناته اقل من طموحه.
جحفلي 119[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
كم عمرك ياشطور
يابني من شاركو بأربع نسخ كاس عالم متتاليه 9 وسامي منهم ومن سجل بثلاث نسخ كأس عالم 7 وسامي منهم مشكله الي مابعرف التاريخ . واعلام المقبور لازال له اتباع بنفس الع ف ن
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 3 شهور
بعض الإعلاميين إذا لم يعجبه كلام أو تصريح شخص ثاني دبسها في الجماهير , ولكن الجماهير واعية والشباب تورط ورطة حديجان بس خلاص ما يقدر يفسخ العقد اللي ورطوا أنفسهم فيه من وين يدفعون 11 مليون لمتدرب في فريقهم طير عليهم النجوم وضيع عليهم النقاط ولا تزال المكابرة قائمة
أبوعبدالله[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور
المشكلة انك فاصخ الحفاضة من سنتين وتقيم لاعبين انت ماشفتهم او انك كبير سن بس من ضمن القطيع الي ينقادون
أبوعبدالله[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور
طيب يافهم ليش العويران اللاعب الكبير مادرب فريقة الشباب ببساطة صاحب الفكر ممكن يوصلك الى منجز اما صاحب خامس ابتدائي ليلي مكانة المرا……
مشعل العلي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
هذا ديدنهم لايعجبهم العجب ولاالصيام برجب
خالد[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 3 شهور
العويران متفرغ للدعا عند الكعب لحليمه بولند
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 شهور
كونك أخوي أوصديقي أومدرسي أوأي كان الأنتماء اللي يجمعنا على رأسي ،بس هذا أناوهذا رأيئ وهو بالأخير يمثلني سواء سلب أو إيجاب.
نا أرى أني أعني وأقصدمصلحة عامه وليست مصلحة شخصية،
ليس المعنى التقليل من شأنك أوأوأو……..
أخيرا ((يجب أن لا نسمح للغير بتهميش أدوارناوإلغا وجودنا،بترديد كل ما يقولون حتى ولو نحن غيرمقتنعين من مانردده ومانقوله)).
لاتسمح لنفسك تكون مع الخيل ياشقراء.
يجب ان تعطي رأيك صريح فالوقت كفيل بتبيان ماكان خافي.
أضم صوتي لصوت الكابتن سعيد فيما قال مع التقدير الشديد للكابتن سامي
تحية للكابتن سعيد العويران .
وتحية للكابتن سامي الجابر.
تظل وجهة نظر ورأي شخصي
أبراهيم تركى العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
نفخه الاعلام والعويران كلامه صحيح
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
حقيقه يجب ان تقال انا ليس مشجع لجميع الانديه واشجع المنتخب فقط وللحقيقه نتمنا للجابر واي مدرب وطني النجاح ولكن النجاح يريد عمل صحيح وهو التاهيل اولا بدورات متقدمه ثم ممارسه التدريب بالتريج ناشئين ثم شباب ثم الفريق الاول بعد النجاح في الثلاث المراحل كما يحصل مع انجح المدربين عالميا ولكن الجابر حاول بعد اعتزاله مباشره تدريب فريقه الهلال وجاملوه مسئولي النادي وسلموه التدريب ولم ينجح ثم تنقل بين الامارات وقطر وفشل ودرب نادي الشباب ولم ينجح وفي الطريق لمغادرته نحن نتمنا النجاح للمدربين الوطنيين في جميع الانديه ولكن الامر لايتطلب العاطفه والتعصب مع اي مدرب كان لاعبا في اي نادي ولن تتطور الرياضه لدينا بسبب التعصب القاتل وانكار الحقائق وحب الانتقام من الاشخاص المنافسين وتقليل نجاحهم نتمنا التصرف العاقل المتزن والحكم على الامور من جانب فني بعيدا عن الميول وفي الاخير انديه الوطن جميعها في القلب والله المستعان
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
الظاهر سعيد العويران يغار من سامي وسعيد من وجهة نظره انه احق من سامي في تدريب الشباب عشان كذا قال هذا الكلام
بس يا عم سعيد العويران سامي اسطوره لاعب محنك اداري قوي الشخصيه مدرب تكتيك عالي مو مثل بعض الناس كل شوي طالع مع فنانه يتميلح وبا الاخر ينتقد سامي روح حليمه الظاهر عامله برنامج او مريم حسين وخل الاسطوره عنك
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
والله لو محيسن الجمعان وفهد الهريفي وماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد عبدالجواد واحمد جميل وخالد نسعد سمعوك كانو نطلوك بقرب زباله لأنك فاشل ماغير ترزز قدام الحريم
واحد من خوياي ورآني صورتك قبل سنتين ونت حاضر حفله نو يورز حقت الكفار اليهود يوم يقلب التاريخ عندهم جديد وجنبك طرب وممثلات وشمبانزيا شراب فوار فيه كحول يقولون الله لا يبلانا
استح علي وجهك اخر عمرك يالثول
شباب وبس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هدف العويران في بلجيكا وحصوله على فضل لاعب اسيوي في اول نسخته تمسح تاريخ سامي الورقي .
يعني لازم العويران يطبل للمتدرب الفاشل حتى الاعلام يرضى عنه .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 3 شهور
العويران بس خلية في سهراتة مع الفنانات و المذيعات و اليوتيوب يعرف من انت و سامي عمرنا ما سمعنا عنة شئ مشين و اذا الشباب ما يريدة بفسخون العقد و هي شوطة لطرد المدربيين
النهرالجاف[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 شهور
يااخوان راي الرجل يجب ان يحترم ليه تبي تفرض رايك عليه سعيد لاعب كبير وهدف سعيد في بلجيكا بتاريخ سامي الجابر كله
صراحه[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
اخس يا كويحه
حسين هادي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
مابقي الا ابوهدف الغفلة يقيم الناجحين
خلك في السمسرة ومرافقة الممثلين
لوعند طموح كان انت مكانه تدرب الفريق، مر على الفريق في السابق مدربين (وفشلوا) عرب اجانب ولم نرا منك تعليق عليهم ،
لكن الفاشلين هم الي بربرتهم كثيره وأفعالهم محدودة !!!!
زائر[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه ليتك تقول كلمتين على بعض من شان نفهم وش تقول
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
سعيد العويران / من باب لفت انتباه الجماهير .. تحدث بما لايليق .!!
سامي الجابر كمدرب مازال يواجه الحاسدين .
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2590 ] نشر منذ 3 شهور
سعيد صادق فيما قال بخصوص ابو بكاء تحت الشاور !
الجوفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
تناقض هالعويران يقول الشباب يبغاله مدرب يكتشف مواهب جديدة ويرجع يقول سامي يدرب ناشئين وشباب اهم شي ينتقص من سامي الغيرة ذابحته
احترامي للحرامي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
كنت اتمنى من العويران الصمت القاهره باب لو فتح انتهي العويران من الذاكره للمحبين
هلالي وبس[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 3 شهور
انا اتحدى اي فقراوي
يعلق على اي موضوع
من منظورة الشخصي
دائما تقليل فالناس وتشكيك
هذا طبعهم
سامي كبير وشارك بكاس العالم
وسنتر 8مرات بتشيرت المنتخب
يعني لاتسقط على الكورة السعودية
طيب تراى نحترم ماجد عبدالله
وهو كمان سنتر 4مرات بتشيرت الفقر
مع الكوكب وعشان كذا ماعلقنا لانه فريقين سعوديين متنافسين مستوياتهم متقاربه