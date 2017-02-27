الانتقادات تلاحق العويران بعد هجومه على سامي الجابر - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

نال سعيد العويران نجم المنتخب الوطني السابق، انتقادات كبيرة من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هجومه العنيف ضد زميله السابق سامي الجابر، مدرب فريق الشباب الحالي.

وكان العويران هاجم سامي الجابر بشدة، مؤكدا أنه لا يصلح لتدريب الشباب، ولا توجد لديه إمكانيات المدربين، قائلا ” على مستوى التدريب لا يصلح الجابر لقيادة فريق بحجم نادي الشباب.. الشباب كبير عليه، ويحتاج إلى مدربٍ يستطيع اكتشاف اللاعبين الجدد، وهو أمر لا يتوفر لدى المدرب الحالي، وعلى سامي تدريب فرق الناشئين والشباب “.

ورفضت الجماهير هجوم العويران على سامي الجابر بسبب تاريخه الكبير مع الكرة السعودية.