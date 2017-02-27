بالصور:محلي الحجرة يقر عدد من التوصيات - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

ترأس محافظ محافظة الحجرة التابعة لمنطقة الباحة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي صباح اليوم الاثنين ٣٠-٥-١٤٣٨ بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمحافظة جلسة المجلس المحلي لمحافظة الحجرة الأولى من عام 1438 بحضور أعضاء المجلس ومديري الإدارات الحكومية الخدمية بالمحافظة .

وأشار العتيبي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير المنطقة تحث على تلمس احتياجات المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية بالمحافظة وإيصال كافة الخدمات للمراكز والقرى التابعة للمحافظة ليستفيد منها المواطنين . وشدد الدكتور فيحان بضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الاطار انفاذاً لتوجيهات سموه الكريم وخدمة لأبناء المحافظة.

هذا وقد أقر المجلس خلال الاجتماع عدد من التوصيات منها الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير المنطقة ورئيس مجلس المنطقة حيال التعقيب على شركة الإتصالات على تقوية شبكة الاتصالات والإنترنت بالمحافظة وكذلك متابعة العمل مع مؤسسة النقد السعودي على افتتاح أفرع لعدد من البنوك بالمحافظة وكذلك الرفع لمدير إدارة مكافحة المخدرات حيال سرعة افتتاح شعبة لمكافحة المخدرات بالمحافظة وكذلك مخاطبة مدير الزراعة بالمنطقة حيال تبتير الأراضي الزراعية وذات الغطاء النباتي المسلمة لهم بالمحافظة حفاظاً عليها من التعديات .

صرح بذلك مدير الشؤون الادارية والمالية والناطق الاعلامي للمحافظة الاستاذ علي بن عيسى الزهراني .