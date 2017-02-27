زعيم كوريا الشمالية يسعى لإزاحة ميسي من عرش الكرة العالمية - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

يخطط كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية، لإزاحة الأرجنتيني ليونيل ميسي من عرش كرة القدم، من خلال إنشاء مدارس لتكوين المواهب في مجال كرة القدم، باعتماد مشروع سيطلق عليه “مصنع ميسي”، لإعداد لاعبين موهوبين، ليكونوا قادرين في المستقبل القريب، على إزاحة البرغوث الأرجنتيني من عرش كرة القدم العالمية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أن نجم برشلونة سيصبح “جزءاً من الماضي”.

يذكر أن منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم حقق إنجازاً تاريخياً بالتأهل لربع نهائي كأس العالم 1966، وظهر لآخر مرة بمونديال 2010 بجنوب إفريقيا، حين خرج من الدور الأول بعد هزائم قاسية.