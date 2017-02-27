الاتحاد يمنح الاساسيين راحة من التدريبات - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة التشيلي لويس سييرا، منح لاعبي الفريق الأساسيين، بعد أن شاركوا في لقاء ودي يوم أمس أمام نادي جدة، حقق خلاله الاتحاد الفوز بنتيجة بنتيجة 3-1 سجلها محمود كهربا هدفين وأحمد العكايشي.

ومن المنتظر أن يخوض مجموعة لابدلاء مباراة ودية أخرى مساء اليوم أمام نادي حراء، لتجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف منافسات دوري جميل للمحترفين بلقاء الهلال يوم 5 مارس، ومواجهة النصر في نهائي كأس ولي العهد يوم 10 مارس .