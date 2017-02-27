اسباب انجذاب النساء للرجل المتزوج أكثر من الأعزب - صحيفة صدى الالكترونية

اسباب انجذاب النساء للرجل المتزوج أكثر من الأعزب
يعتقد البعض ان الرجل عندما يتزوج أو يرتبط فانه يفقد جاذبيته أمام النساء، ولكن مع الوقت، خرج استنتاج جديد مرعب، فمهما يكن يبقى احترام الأشخاص لبعضهم البعض سمة أساسية للمجتمع الواعي، واحترام مشاعر الآخرين لا ينفصل عن النظام الأخلاقيّ الذي تقوم عليه المجتمعات.
لم تكن حالة انجذاب النساء للرجال المتزوجين أو المرتبطين فردية على الإطلاق، لأنها ترتبط بنفسية المرأة وتركيبة مشاعرها ورغباتها، وجاءت الدراسات لتؤكد هذا الكلام، فقد كشفت دراسة أجرتها مؤخرا جامعة تكساس كريستيان الأميركية أن النساء العازبات ينجذبن للرجال المرتبطين أكثر من انجذابهن لغير المرتبطين.
وطبقت هذه الدراسة على 234 سيدة طلب منهن النظر إلى صور مختلفة لمجموعة من الرجال، يظهر بعضهم مع شريكاتهم وبعضهم وحيدون، وقد تحركت مشاعر النسبة الأكبر من النساء نحو المرتبطين وليس غيرهم وخصوصا أولئك الذين كانت شريكاتهم جميلات.
ووجدت هذه الدراسة الحديثة، أن هذه الفئة من الرجال لديها جاذبية خاصة للنساء، لأن رجلاً يمتلك حبيبة أو زوجة جميلة يعني أنه يحمل مواصفات كثيرة يجعل مثل هذه المرأة مرتبطة به ولأنها حتما تمتلك خيارات بلا حصر، وليس من العبث أنها اختارته، فيبدأ عقل النساء في التفكير على هذا النحو ويتمنين بلا إدراك أن تحظين به، لأنه رجل قادر على إسعاد امرأة جميلة وجعلها مقتنعة ومكتفية به، ولأن المرأة تنظر للرجل الذي تسعى إليه النساء على أنه يتمتع بالذكاء وروح الدعابة والثقة والثراء وروح المغامرة والكرم وكثير من الصفات الجميلة الأخرى.
وتقول صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن نوعية الشريك هي أحد أسباب جاذبية الرجل بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الانجذاب الجسدي والحالة الاجتماعية وغيرها من العوامل.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
ويييعععع .. ومن متى المتزوج يلفت انتباه الانثى !!
والله م انجذب لهه ولاحتى التفت فيه هو متزوج اصلا ولمره غيري فليه التفت لهه ! هبالهه 😆😎😊
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
ويمكن عشان ترضي غرورها وكبريائها كأنثى
اذا قدرت تخطفة من انثى ثانية اذا هي افضل منها
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
هذي الدراسات تخصهم هم
لان اللي اشوفه البنات عندنا
مايرغبون المتزوج ..
الا اذا تبي تنتقم من زوجته😂😂😂😂
الحمدلله اللذي عافاني😨
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13089 ] نشر منذ 3 شهور
ما تنطبق عليّ مستحيل 😆
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
لا طقت الثلاثين وبداء ذبول الريحان تُجبر ترخي جناحها وترضي
تتحرك فيها مشاعر كثير وأفكار
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
هذا بالغرب اما عندنا البنات يختلفون بكل شيء
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
اللي عند ذي هو عند ذيك مابه فرق
b@r[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
اعتقد ان هذا الشيء والدراسه تخصهم هم وليس لنا اي دعوه
رياضية باج اربيا .
وهذا ليس في الدول الأسلامية اعتقد في دول الغرب فقط
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
احد معجب فيني يافتيات ومنجذب ؟؟ 🙄🙄🙄
تراني متزوج وعندي ورع وورعه 😊😊😊😊
ي برق[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
اجل ورع وورعه
والله انك نصاب اقل شي عندك 5 واقسم ع ذلك
لاتجحد وانا اخوك اعترف ههههههه
ي برق[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
انا متاكد ان الكرت الوجه الاول مليان والثاني به اثنين يمكن هههههههه
🤣🤣🤣[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
من وين يجيب خمسه هو مخصي ماغير فسى فسوتين وجو هالورعين
وذلحين ماعنده غير يهايط مع العوانس هنيا 🤣🤣🤣🤣
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
خلك منه ومن العوانس شف خواتك العهر وامك
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
اثرهم مشغلينك وتتابعهم زين ي الخنيث ههههههه
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
انت شكلك ميت قهر ولا ماتهاجم خلق الله ي الخنيث
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
لااحد يرد اخصروووه ابو فيسات واحقروه
وتشوفون ان طلع وقامز
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
حمله لتنظيف الصحيفه من .. ذولا
حمله للتنظيف …لازم ترجع صدى زي ماكانت ماحد يتهجم ع احد وبالذات كبار المعلقين لازم تتطبقون الحمله دون استثناء
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13089 ] نشر منذ 3 شهور
👍👍👍👍👍
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4260 ] نشر منذ 3 شهور
انت … المفروض اول واحد يتم تنظيف الصحيفه منه انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ارتقيئ بأسلوب الكتابه وانتقي الكلمات المناسبه ولا تكون الفاظك ..
انت ياللي تعلق على تعليقات ابو فيسات[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 3 شهور
وانت نكره مثلك مثله …. انت واياه تقلعوا يا
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
.زز كان يقول كلام ..
ولذلك نزلت لمستواه ورديتها عليه
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
هذا هو….
انا لله الحمد لم اخطئ ع احد
فقط ع ….
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4260 ] نشر منذ 3 شهور
ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس مافي اي انجذاب للمتزوج
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
كلامكم غير منطقي تقولون بس بالغرب
لو مافية انجذاب للمتزوج ايش تفسرون الرجل المتزوج
يلقى الثانية والثالثة والرابعة تقبل فيه
وهي عارفة انه متزوج وهالامر في مجتمعنا مو بالغرب
ولااحد يقول غصب حالات قليلة اللي بالغصب
كثير جدا تقبل بكامل ارادتهاوعارفة انه متزوج
لان الرجل عاجبها
عبدالله[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 شهور
استنتاج صحيح والسبب بسيط، في البلدان الغربية الرجل اللي بدون شريكة (سوء زوجة او قيرفرند) يعني عنده مشكلة اما لانه جلف او انطوائي او غريب الاطوار او فقير معدم او اي سبب جعلت منه عازب رغم انه شاب حوله في كل مكان، لذلك هو غير ملفت للانتباه. وهذا هو الانطباع الاولي
Ahmed[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 3 شهور
مع احترامي دراسة غير صحيحة يعني معقولة المرأة المعروفة بغيرتها تنجذب الى رجل مرتبط بإمرأة اخرى وتترك رجل غير مرتبط ولاتوجد امرأة اخرى في حياتة الا اذا كان لها مقاصد مادية او مصلحة اخرى غير الحب .
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
بعض النساء واكتب البعض حتى لا يقولن احد مالم اقل هههههه
بعضهن ديكتاتوريات مستبدات متسلطات بمعنى استعمرت زوجها استعمار بريطاني هههههههه
مستحيل حتى التكفير يتزوج ع زوجته لو انجذبن الف أمرأه اليه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
المرأة تحب الرجل ألي قلبها يختاره فقط