تعرّفي على فنّ الاعتذار لزوجك عند الخطأ بذكاء! - صحيفة صدى الالكترونية

تعرّفي على فنّ الاعتذار لزوجك عند الخطأ بذكاء!
يعد الاعتذار المباشر هو أفضل وأقصر الطرق للتراضي بين الزوجين ، غلا يوجد شخص معصوم عن الخطأ، وحتى في الحياة الزوجيى تمرّ أخطاء كثيرة من الطرفين، لكن الأهم هو الاعتذار من الشريك لكي تستمر الموّدة في العلاقة. واياك أن تفكري أن الاعتذار هو تقليل من الكرامة أو القدر، بل على العكس تمامًا هو من شيم الكرام وهو كفيل بتوفير الصفاء والتراضي بين الزوجين ،اتبعي تلك النصائح اذا اخطأتي بحق زوجك ؛
-تأكدي أنّ كلمة “آسفة” ليست بالصعبة أو المستحيلة، ويجب قولها بشكل مباشر.
– قدّمي هدية لزوجك كرمز للمحبّة وضعي بطاقة معها حيث تكتبين “اعتذر منك لأنّني اخطأت”. وسيحلّ الخلاف بينكما سريعاً بطريقة مميزة ولا تنسى.
– إذا كانت المشكلة صغيرة أو الخطأ غير كبير ننصحكِ بانهاء الخصام عبر مزحة مع الزوج والتقرّب منه واطلبي منه الا يأخذ الامور بجدّية كبيرة، لكسر الجمود بينكما.
– يمكنك التعبير لزوجك اعتذارك دون قول اي كلمة، فقط حاولي ان تكوني قريبة منه عبر مساعدته في العمل الذي يؤديه وتأمين راحته. ووهو سيفهم انّك تعتذرين عبر تصرّفاتك.
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الرجل بشكل عام مايحب يعتذر
ويتأسف بطريقه مباشره اذا غلط
لذلك معاملته بالمثل احسن
بدون تكبير الموضوع
واذا قبل الاعتذار راح يبين لك
😇😇😇
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
انا مع النقطة الاخيرة لااحبذ كلمة اسف بين الزوجين في طرق ثانية للاعتذار
او تشغل له ابو نورة
ابعتذر عن كل شي الا الهوى ماللهوى عندي عذر
🤗🤗😊
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
والله يعتذر لو غلط وهو طيب .. اما اذا ركب راسه فأنا بعد بركب راسي وبأحرمهه من اشياءءء وبسهولهه يجي يعتذررر 😋😊😝
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9102 ] نشر منذ 3 شهور
نوال هههههههههه مدري ليه حسيتك هنا جوري 😣😣
غرام[ عدد التعليقات: 2098 ] نشر منذ 3 شهور
اذا زعل اسحبي عليه والبسي شيء مغري وهو بيجي من نفسه ،،
اذا ماجاء ارسلي له مسج مثير ،،
وإذا كان راسه يابس وماجاء روحي نامي معه وتحركشي فيه وبينسى سبب الزعل ،،
ويمكن يعتذر هو بعد 😂😂 بلا فن بلا خرابيط ،،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13089 ] نشر منذ 3 شهور
إذا يستاهل أبوس راسه بعد بس شرط يعاملني بالمثل اذا أخطأ يعتذر ويبوس راسي وحده بوحده 😂😍
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه يبقى مفهمتيش قصدي 😆يا بت ياامل قلبت مصرية
كلمة اسف احس فيها رسمية وتكلف والزوجين مابينهم رسميات وحواجز
الاعتذار له طرق ثانية افضل بينهم فهمتي قصدي
جوري الله يذكرها بالخير مختفية وينها
لو انها هي بتقول شفتو اخرة الزواج تضطر تتنازل وتعتذر للي يسوى واللي مايسوى اي الزوج
😂😂😂😂😂😂😂😂
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4260 ] نشر منذ 3 شهور
العرب اذا بيعتذر لزوجته خذها للسوق وتلاحظ ابتسامتها تشق وجهها وكذلك لا يملاء عينها غير الفلوس مع كلام الحب وحاجه ثانيه لمدة 5 دقائق وانتهى الزعل وكأن شيئأ لم يكن
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
البوس يتعدى مرحله بوس الرأس
يدغدغ في أماكن احسن من بوسه الراس
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
المشكلة بالنفسية اذا دايم معصب وما ينفع معه لا كلام حلو ولا اعتذار ولا شيء 😊😊
🤣🤣🤣[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
..
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
الرجل مثل الطفل يحتاج الي حنان كلام زين أحضان
ماهو نباحه
من يوم تشرق الين نصف الليل العشره لها أصول ولا عزف أوتار اخخ
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13089 ] نشر منذ 3 شهور
جيبك فاضي 😂😂😂هذا أنا اقول اذا يستاهل يبشر 😍
🤣🤣🤣[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
ياسلام صارت( ……( المحترمه كل ماشافت موضوع دقدق انبطحت فيه
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
اي رجل يستاهل
واي امراءه برضه تستاهل
الزواج عشره
فيه حريم فيها جميع المواصفات لكن تنبح
وفيه رجال فيه برضه جميع المواصفات بس يتأكد ومزعج
المهم ودي اتزوج بس ما دريت أخذ وحده هداره ولا صراحه
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
لا يادانة لاتفكرين تسوينها بيزعل منك اكثر
بوسة الراس للاب والعم مو للزوج
😂😂
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
دقة خشمك وش جاب طاري الدقدق
هم يتكلمون عن الدقيق الأبيض والأحمر
وكيف يعجنونه
ويلزقونه
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
وينه موضوع الدقدق دق الله راسك
وبعدين انت شغال وصي ع الناس
خلك من نفسك انت المحترم ماحد غيرك محترم هههه
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
انت تقصد شماليه تراها ماقالت شي هذي مواضيع ثقافيه
ماهي دقدق دق الله راسك للمره الثانيه
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
ترى ماحد محترم الا انت بس اطلع وخل المكان هههههههههه عشان مايخرب احترامك ههههههههههههههههه
عقول مضروبه ومتهيه
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
وملاحظك بس تتلقف ع الناس هذي اسمها قلة حياء عندك نصيحه قلها ماعندك اقلب وجهك
اقلب وجهك ههههههههههههههههههه
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
وبعدين المحترم مايخطي ع احد المحترم يقل خيرا او يصمت لعنبوك وامك ي ابن ستين كلب
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
دقو راسك الموضوع عن الاعتذار يالوح
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
ي ابن الكلبه والكلب
لانك كلب تلهث ورى بنات الناس
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
اللحين يطلع بايميل جديد ويقعد يسب
لانه تسلب ولد تسلبه وتسلبه يخاف يواجه بمعرفه الاصلي
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
لذلك ارجو من الجميع هنا عدم الرد ع المعرفات اللي عدد تعليقها قليل اخصروهم مره وحده ياما يواجه بمعرفه الاصلي ولا اسحبو عليه سيفون لانه بعر خرا خنيث
فهمتوا جميعا اسحبوا عليهم لان الرد عليهم يخليهم ينبسطون
مثل ماقال القرني قبل 3 ايام قال اي معرف يتهجم ويقذف زي كذا تجاهلوه فقط فقط
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4260 ] نشر منذ 3 شهور
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
تخفى والا ماتخفى الكل عارفة وعارفين سوالفة
اللي مثل وجهة
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
معك حق الحقران يقطع المصران من اليوم تجاهل للمتنكرين
اللي عندة شي يقولة بمعرفة الاصلي والا ينطم احسن له
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
اتفقنا للجميع للجميع عدم الرد ع المعرفات…….. هذي يايطلع بمعرفه الاصلي ويكون عدد تعليقات يسوى ولا هو ………ز اكرم الله القارئين
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
غرام كلامك في الصميم هههههههههههاي
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
ولد العاهره الفاجره اللي يتتبع بنات الناس ويستشرف عليهم
🤣🤣🤣[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
محد قصدك ي نواال الشماليه
اقصد 🐩🐩🐩🐩
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13089 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه 😍
شماليه من باب الأحترام يعني 😆
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اذا اخطت عليك يأيها الرجل ارجدها بهاك الكف اللي يمشي الفين
وشف تراها تخطي مره ثانيه 😤😤
تراني امزح 😊😊😊
خل الحلو يخطي على شان نستمتع بإعتذاره وملاطفاته المستمره واياني
وإياك تسامحها من اول اعتذار 😏😏😏 خلك ثقيل حتى تحضى على
كثيييير من التنازلات 😘😘😘😘
تبغون الصراحه ،،
الاعتذار بين الزوجين لغة الازواج المثقفين اللي فاهمين الحياة بشكلها
الحالي وبنفس الوقت يعتبر الاعتذار رساله للابناء لتقديم الاعتذار لكل
من يخطئون بحقه
انت أيها الرجل عندما تخطي ثم تعتذر وانتي ايتها المرأه عندما تخطئين
وتعتذرين فأنتما تزرعان الفضيله في ارجاء المنزل وتؤسسون الأدب في انفسكم
وأبنائكم وتؤثرون فيمن حولكم من الأسر القريبة والجيران فتكونون نواة صالحه
تنقل الفضيله الى غيرها
لاتكترثون بمن يخطي ولا يعتذر فهذه هي الجلافه وبداية الصدود ونزرع العداوه
والكره في النفس ومن ثم يتأثر الأطفال وتكون تنشئتهم غير سويّه 😌😌😌😌
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه ذليت من نوال يعني كلنا دارين من تقصد
لكن تعال ليه طالع بايميل جديد عموما تريح ماحد بيرد عليك بنطبق الحمله الان
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
الى الجميع دوووون استثناء …..
لااحد يعبره وخلو تعليقه يمر مرور الكرام .. هالقذاره للابد
..
انت ي ابو فيسات[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 3 شهور
الى الجميع دوووون استثناء ……..
لااحد يعبره وخلو تعليقه يمر مرور الكرام
ياما يواجه بمعرفه الاصلي ولا يطس
رجااااااااء ثم رجااااااء ثم رجااااااء طبقوا الكلام واوعدكم غير نرتاح من ……..للابد
مشغول بنا هنا وامه وخواته…………..مشبكات رجال
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
التعليقات الأخيرة الخبر في وادي والتعليق في وادي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4260 ] نشر منذ 3 شهور
انت يا ابوفسيه تراك اشغلتنا بأسلوبك القذر والفاظك السوقيه انقلع فاللي مايحفظك وتعطي المجال للرجال يا وررررررع والله غلطان اللي سمح لك واعطاك الفرصه انك تعلق علقوك مع رجليك ورموش عيونك وحملوك في خيشه لطريق جهنم السريع
موجوع قلبي ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
جميلة لغة الاعتذار ممكن يشي بسيط وردة وبدون ماتتكلم يفهم الطرف الثانى وفية ناس ماتفهم ممها تعتذر مايفيد ناس عديمة الإحساس وناس
ابن الجنوب[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
إلى …. انت ي ابو فيسات وش ذنب الا يتابع بصمت ولا يحب يعلق وتعليقاته قليلة أنا متابعكم جميعا منذ فترة بس ما اعلق الا في النادر …… تحياتي للجميع ,,,,