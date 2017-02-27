تعرّفي على فنّ الاعتذار لزوجك عند الخطأ بذكاء! - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

يعد الاعتذار المباشر هو أفضل وأقصر الطرق للتراضي بين الزوجين ، غلا يوجد شخص معصوم عن الخطأ، وحتى في الحياة الزوجيى تمرّ أخطاء كثيرة من الطرفين، لكن الأهم هو الاعتذار من الشريك لكي تستمر الموّدة في العلاقة. واياك أن تفكري أن الاعتذار هو تقليل من الكرامة أو القدر، بل على العكس تمامًا هو من شيم الكرام وهو كفيل بتوفير الصفاء والتراضي بين الزوجين ،اتبعي تلك النصائح اذا اخطأتي بحق زوجك ؛

-تأكدي أنّ كلمة “آسفة” ليست بالصعبة أو المستحيلة، ويجب قولها بشكل مباشر.

– قدّمي هدية لزوجك كرمز للمحبّة وضعي بطاقة معها حيث تكتبين “اعتذر منك لأنّني اخطأت”. وسيحلّ الخلاف بينكما سريعاً بطريقة مميزة ولا تنسى.

– إذا كانت المشكلة صغيرة أو الخطأ غير كبير ننصحكِ بانهاء الخصام عبر مزحة مع الزوج والتقرّب منه واطلبي منه الا يأخذ الامور بجدّية كبيرة، لكسر الجمود بينكما.

– يمكنك التعبير لزوجك اعتذارك دون قول اي كلمة، فقط حاولي ان تكوني قريبة منه عبر مساعدته في العمل الذي يؤديه وتأمين راحته. ووهو سيفهم انّك تعتذرين عبر تصرّفاتك.