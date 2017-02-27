جروس عن مواجهة ذوب آهان: نلعب للفوز فقط - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه جاهز تماما للفوز على ذوب آهان أصفهان لاإيراني، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غدا الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقطضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين للحديث عن المباراة، أن الأهلي سيلعب للفوز فقط، من أجل حصد أكبر عدد من النقاط للتاهل إلى الدور التالي واستكمال المشوار الآسيوي.

وكشف مدرب الأهلي أن جميع لاعبيه في حالة بدنية وفنية ممتاز، مشيدا بحسن بالاستقبال الرائع الذي حظيت به بعثة الفريق من جماهير الأهلي في عمان، مؤكدا أنه خير دافع للاعبين والجهاز الفني من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز.