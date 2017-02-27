الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة 8 من أسرة واحدة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، لكشف ملابسات وفاة أسرة مكونة من 8 أفراد، داخل منزلهم بمحافظة حريملاء بالرياض.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغا عن انبعاث روائح كريهة من المنزل، الذي يسكنه رجل وزوجته مع 6 أبناء، مشيرة إلى أنه تم العثور على جميع أفراد الأسرة التى تقيم في مسكن تابع لشركة المياه، متوفين، مرجحة أن يكون السبب هو انبعاثات من شواحن جوالات ووصلات كهربائية.