 الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة 8 من أسرة واحدة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 31

    مايو

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الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة 8 من أسرة واحدة بالرياض

الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة 8 من أسرة واحدة بالرياض
طلال الغامدي(صدى):

تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، لكشف ملابسات وفاة أسرة مكونة من 8 أفراد، داخل منزلهم بمحافظة حريملاء بالرياض.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغا عن انبعاث روائح كريهة من المنزل، الذي يسكنه رجل وزوجته مع 6 أبناء، مشيرة إلى أنه تم العثور على جميع أفراد الأسرة التى تقيم في مسكن تابع لشركة المياه، متوفين، مرجحة أن يكون السبب هو انبعاثات من شواحن جوالات ووصلات كهربائية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور

لا حول ولا قوه إلا بالله
الله يرحمهم

[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 3 شهور

لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 3 شهور

إنا لله وإنا إليه راجعون …….

أسأل ألله أن يتغمدهم برحمته وأن يجمعهم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه .

[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 3 شهور

رحمة الله عليهم جميعا ..لاحول ولاقوة الا بالله .