الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة 8 من أسرة واحدة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة 8 من أسرة واحدة بالرياض
تباشر الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، لكشف ملابسات وفاة أسرة مكونة من 8 أفراد، داخل منزلهم بمحافظة حريملاء بالرياض.
وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغا عن انبعاث روائح كريهة من المنزل، الذي يسكنه رجل وزوجته مع 6 أبناء، مشيرة إلى أنه تم العثور على جميع أفراد الأسرة التى تقيم في مسكن تابع لشركة المياه، متوفين، مرجحة أن يكون السبب هو انبعاثات من شواحن جوالات ووصلات كهربائية.
نصراوينهو[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوه إلا بالله
الله يرحمهم
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
القرشي[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 3 شهور
إنا لله وإنا إليه راجعون …….
أسأل ألله أن يتغمدهم برحمته وأن يجمعهم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2453 ] نشر منذ 3 شهور
رحمة الله عليهم جميعا ..لاحول ولاقوة الا بالله .