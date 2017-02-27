مجلس التعاون يصف تفجير سيارة أمنية بحرينية بالعمل الجبان - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

وصف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حادث التفجير الذي استهدف سيارة أمنية بالبحرين، أمس، وأسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن بجروح بالغة، بالعمل الإرهابي الجبان الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، ويعرّض حياة رجال الأمن للخطر.

وأعرب الزياني عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على كشف ملابسات هذا العمل الإرهابي ومنفذيه والجهات المحرضة التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعريض حياة الآمنين للخطر.

وأكد على تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية؛ للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، معبراً عن تمنياته للمصابين بالشفاء.