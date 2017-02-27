فتاة تركية تلتهم أكثر من 4 كيلو طماطم خلال 3 دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تركية تلتهم أكثر من 4 كيلو طماطم خلال 3 دقائق
قامت التركية “إيلا قره قايا” بالتهام 4 كيلو غرامات و930 غراماً من الطماطم في ثلاثة دقائق، لتفوز بالمركز الأول بمسابقة أقيمت في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
وقد شارك في مسابقة أكل الطماطم التي نظمتها بلدية قضاء كوملوجا في الولاية، 10 سيدات من مختلف الأعمار ومثلهم من الأطفال.
وحصلت على المركز الثاني “ميرال إلجي” التي التهمت 4 كيلو و765 غراماً من الطماطم، بنفس المدة، وثالثاً حلت “نجية آيدمبر” بعد أن أكلت ثلاثة كيلو و580 غراما.
وفي فئة الأطفال فالتهم “كاظم كنجار” كيلو و575 غراماً من الطماطم في ثلاثة دقائق، وثانياً جاء “بيت الله كونجاق” بكيلو و340 غراما، وثالثاً “يوسف يلدريم” بـ715 غراما فقط.
وتقام هذا الفعالية بشكل سنوي، إلى جانب فعاليات أخرى للترويج للطماطم التي تشتهر المنطقة بزراعتها.
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
انا البندورة الحمرا مزروعه بين الخضرا تاكل مني ما تشبع وتصير خدودي حمرا
🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅
😁😁
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
والله لو الطماط يخلي الخدود حمرا كان جبنا تريلة طماط وخلّينا ام الخدود
السودا تفلّي فيها ، لكن لا يصلح الطماط ما افسده الزمن والوقت
فمالكم الا الاغاني تلهّو فيها واجلسو غنّو بها وتخيّلو ان خدودكن حمرا
وهي بالحقيقه مقطعها الحفا والجفاف ، حتى الفازلين مايرطبها ولا يقدر
فيها
قال انا البندوره الحمرا مزروعه بين الخضره قال ههههههه الأفضل
منها تقولن
انا الزيتونه السمرا مزروعه بوسط الصحرا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13089 ] نشر منذ 3 شهور
والمعده الضحيه 😆
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
كلن يرى الناس بعين اللي عنده
😂😂😂
خلك بزيتونك ومالك شغل بغيرك
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياشماليه انا ماسكن زيتونتي بيديني وسنوني واقول يارب لاتتحول
الى زيتونه مخلله 😁😁 خبرك زيتونه عاديه افضل من زيتونه مخلله 😟😟
غرام[ عدد التعليقات: 2098 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه هههههههه
يالبيه ياالبندورة الحمراء🍅🍅😘
أقول ياشمالية…
الكيلو…بكم سعرة😂😂😂😂😂😂
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
يالقرني لاتصير غشيم مثل بعض ناس
هذي انشودة مشهورة لطيور الجنة
هبو فيها البزارين من كم سنة
وجت عبالي على طاري الطاطم😁
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
طيب نمزح معك يابندورة😂😂😂
والله البندورة الي قدامي الحين..
على قناةالعربية
بنت نويهض..
مو بس بندوره
هذي سوق الطماط كله😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
🍅+🍅=😛
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
والله مشكلة يبوفارس…لاصار الخد بحاله..
يبي له قصيدة😆😆😆
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اكتب قصيده في كل عضو من اعضائها يالقرني 😉😉
أصلا من قديم الزمن من اللي جعل الرجل يكتب قصيد ؟؟؟؟؟
الأنثى يالقرني هي السبب 😩😩 صدقني هي السبب
فأكيد تستاهل
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
اععععع بسسسس
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
أخاف أكتب قصيدة فينقرض الطماطم..
ويرتفع سعر علبةالصلصة…
الله يسعدك ياشمالية
من وين طلعتي لي😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
نهارسبعةعشر سبعةبتالي رجب…
يليتني مادخلت السوق والأجنبي😓
العصر مريت يوم السبت سوق الذهب👑💫
لقيت مخلوق لاهندي👧ولامغربي👸
من شوفته مالقيت الا السهر والتعب😥
صار السهر والتعب من شوفته مكسبي🤗
اللبس لبس أجنبي💃والدم دم العرب😎
زولن ليا…شافه الشايب يعود صبي🕴
مكملن بالجمال وبالحسب والنسب👍
قلت السلام وتبسم قالي وش تبي🤗
وليا تقربت من زين الحلايا…هرب👣
وأقول عطني الصراحة وأنت أبوماتبي😀
بغيت أعرفه وش أسمه مير ماالله كتب؟؟
يقول أبي سمعتي وأخشى على مذهبي😜
تبين النور من خده علي وأحتجب🌅
ياالله عليك الخلف تخلف علي أتعبي😭
أنا قتيل العيون النجل👀سودالهدب👁
ذقت العناء والعذاب ولاحصل مطلبي😖
قلت أرحمي من طواااه الهم وأنتي السبب😩
قالت لعله يطاولك السهر بسببي🙄
قلت الظليمة حرام بكل حشمة وأدب 🤐
قالت معي علم وصاني علية النبي@@
أنشد ولايلحق النشاااد لوم وعتب☺
أناغريب وقضى مايي وقضاء مزهبي🤔
أنتي من أهل الكرك والدير ولا حلب..
قالت يشيب الولد..محصل الي يبي👴
عليك رسم البداوة والزمان أنقلب↩↪
قالت عظامي ودمي واللحم وأعصبي💯
أنا من البدو..كان الدم وصل الركب👺
يوم السلاح المفتل والرصاص أحلبي🔫
أبوي قال الدبش يسرح ولا له جنب👥
رمحي بيمناي والبندق على منكبي💂
قلت أنتي أمن السويد أهل القرح والطرب🎻🎺🎷
قالت بلاد العروبة رغبتي وأطلبي🤗
أنتي من أهل الخليج مخلصين النشب😉
قالت من المسلمين وجد أبوي أعربي…
أنتي ربيتي بدار مطوعين الصعب😀
ببوظبي ياحسين الظن ولادبي🌁🌉
قلت أنتي من أهل نجد معزلين السرب😊
قالت ورى البحر الأبيض شعبي ومنسبي🚞
قلت أنتي من أهل مصر وزاد فيها الغضب😠
قالت لا والله يعمي مذهبي وأذهبي😗
قلت أنتي أمن الكويت مفرجين الكرب😀
قالت جنوب البحر…بحدود مرمى الظبي💘
والي يقول الهوى كله خطر ماكذب☚💔☛
قلت أوعديني وعد بس أذكره وأكذبي😋
قامت تعجب وقالت يازمان العجب🤔
يلايم أهل الغرام أنا أشهد أنك غبي😆
هههههههههه ههههههههه
أمزح معكم لاسوق ذهب ولاشي
أنا رايح الحلقة فالكعكية أشتري طماط😂😂😂😂
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
صح لسانك وبدنك يالقرني
هاك الورد هذه ، حرام بالله انك تستاهله 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
كونان..[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
القصيده للشاعر
احمد الناصر رحمه الله
😇😇
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
هذي شيلة يبوفارس جت بوقتها..
تصدق سباق أنا والصوت..
تراني سريع فالكتابة..
بس الشيلة روووووووعه😘😘😘
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه هههههههه
الشمالية أنحاااااشت😂😂😂😂
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
انحشت من ايش!!
بس عجبني لما جا واحد قال اسم راعي القصيده
حولت السالفة انها شيلة قاعد تسمعها
😂😂😂😂😂
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4390 ] نشر منذ 3 شهور
بالعافية الدافيه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
على فكره ياطمطومه…
ترى أغلب القصايد الي أرسلها فالتعليقات
شيلات…
أكتب مع المنشد وأنا ماااااشي..
لو قصيدة لي أنا شخصيآ..
بتشوفيني ءكتب المناسبة…
عمومآ…
تستاهل الطماطه الشيلات كلها
خصوصآ ءن السله وصلت ب 40 ريال
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
تبين قصيدة مني أنا شخصيآ في وصف بنت من راسها الين أرجولها…
كتبتها…بس يقولي أبو فارس تم..وأنا أنزلها.
مع العلم القصيدة هذي من 8سنوات..
ومحد أطلع عليها..
الو….برق وينك
الحق الطماط😂😂😂😂😂😂
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
انا ماابي شي بس ضحكني الموقف😂
وبعدين انت شورك مو من راسك !!
لازم تاخذ الموافقة من برق😯
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه هههههه
برق نصي الثاني…
هو برق وأنا الرعد..لاالتقينا هلت عليكم التعليقات
بعدين على فكرة والله العظيم قبل أرسل الأبيات
أنب عطيتهم خبر وطلبتهم ينزلوها لأني تعبت في كتابتها..
ولو نشدتيني وش هالأبيات..قلتلك أنها شيلة
لاتزعلين ياشمالية
ترى والله الدعوى مزوح..
تبين قصايد لي حقيقية
خشي على التويتر..
بعدالفجر تلقون الواتس أشتركي بدون أسم
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
وازعل ليش ودخلني ههههههه
وماابي اروح تويتر ولا غيرة
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
***وش دخلني
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂
طيب نامي لاأصكك بها الطماطه🍅😠
على جبهتك
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
لزيادة الدم لديها للتبرع