إغلاق وتغريم 30 محلا تجاريا مخالفا بقباء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شن مراقبو بلدية قباء التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، أكثر من 215 جولة ميدانية، على المنشآت ومستودعات الأغذية ومحلات السمك بسوق الطباخة، أسفرت عن إغلاق 8 محلات تجارية بعدم وجود تراخيص، وتغريم 30 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية، وحجز 3 سيارات آيس كريم، وإتلاف 130 كلجم من الأطعمة الفاسدة.

ودعا المهندس عبد الرحمن بن مرزوق الصاعدي، رئيس بلدية قباء، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ كل ما يهدد الصحة العامة وذلك من خلال رقم البلاغات 940، مؤكدا على استمرار الجولات الرقابية لمتابعة المحلات التجارية وملاحقة المخالفين.