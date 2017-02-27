بالصور..سوري يثير ضجة بعد تصنيعه تحف فنية من النفايات - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..سوري يثير ضجة بعد تصنيعه تحف فنية من النفايات
أثار الفنان السوري متعب سليمان ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة من الصور لتحف فنية صنعها من المخلفات. ويتخذ متعب سليمان من أغصان الشجر والملاعق القديمة والأكواب البلاستيكية المهملة أدوات لصنع التحف الصغيرة.
وأثنى مستخدمو فيسبوك بجمال التحف التي يصنعها الفنان السوري، والتي بلغت درجة من الدقة والكمال غير عادية.
ام وبنت واخت وزوجة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل التشجيع والدعم النفسي والمعنوي والمادي……مبدع
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
ماعجبني بالموضوع الا اسمة
غريبة يسمون متعب بعد
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه