بالصور..سوري يثير ضجة بعد تصنيعه تحف فنية من النفايات - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أثار الفنان السوري متعب سليمان ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة من الصور لتحف فنية صنعها من المخلفات. ويتخذ متعب سليمان من أغصان الشجر والملاعق القديمة والأكواب البلاستيكية المهملة أدوات لصنع التحف الصغيرة.

وأثنى مستخدمو فيسبوك بجمال التحف التي يصنعها الفنان السوري، والتي بلغت درجة من الدقة والكمال غير عادية.