شركة أمريكية تضمن للنصر مواجهة ليفربول سنويا - صحيفة صدى الالكترونية

شركة أمريكية تضمن للنصر مواجهة ليفربول سنويا
أنهت إدارة نادي النصر، اتفاقها مع شركة نيو بالانس الأمريكية للمعدات الرياضية، من أجل تسويق ورعاية ملابس النادي ابتداءً من الموسم الجديد، على أن تؤمن الشركة لقاء ودياً سنوياً مع فريق ليفربول الإنجليزي طوال مدة العقد.
ويتضمن العقد بندا يحمل الشركة تنظيم مباراة ودية سنوية بين النصر وليفربول، على أن يتم تحديد موعد إقامة المباراة بين الطرفين، إضافة لمبلغ مالي يتصاعد سنوياً.
يذكر أن الفريق الإنجليزي يتقاضى سنوياً من الشركة 25 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 130 مليون ريال سعودي.
الهاجس[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
عندما يجتمع المعشوقان
ابن وايل[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 3 شهور
ليفربول وضيع نبي مانشيستر يونايتد 🙂
عالمي قرفان جدا[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 شهور
عقد مجاني بدون ما تدفع الشركه ريال واحد !!
فقط تزويد الفريق بملابس !!
تلعبون على مين .. نادي ما ندري من رئيسه ، شكليا كحيلان و فعليا عبدالغني !!
و الله ملينا و طفشنا منكم و من فقركم
كل شغلكم فقط في محاربة الهلال و تعطيل الهلال و ايقاف الهلال و السيطره على اللجان من اجل عرقلة الهلال !!
اصحوا و رجعوا لنا نصر زمان
اتركوا الهلال في حاله و سددوا حقوق لاعبينا و عطوا ماجد عبدالله فلوس اعتزاله !!
غير كذا لا يمكن يرجع نصر زمان !!