شركة أمريكية تضمن للنصر مواجهة ليفربول سنويا - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أنهت إدارة نادي النصر، اتفاقها مع شركة نيو بالانس الأمريكية للمعدات الرياضية، من أجل تسويق ورعاية ملابس النادي ابتداءً من الموسم الجديد، على أن تؤمن الشركة لقاء ودياً سنوياً مع فريق ليفربول الإنجليزي طوال مدة العقد.

ويتضمن العقد بندا يحمل الشركة تنظيم مباراة ودية سنوية بين النصر وليفربول، على أن يتم تحديد موعد إقامة المباراة بين الطرفين، إضافة لمبلغ مالي يتصاعد سنوياً.

يذكر أن الفريق الإنجليزي يتقاضى سنوياً من الشركة 25 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 130 مليون ريال سعودي.