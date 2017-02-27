 مسئول استثمار الاتحاد يكشف الوضع المالي للنادي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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مسئول استثمار الاتحاد يكشف الوضع المالي للنادي

مسئول استثمار الاتحاد يكشف الوضع المالي للنادي
معاذ محمود(صدى):

أكد خالد التميرك، مسئول الاستثمار بنادي الاتحاد وعضو مجلس إدارة النادي، أن الوضع المالي والاقتصادي للنادي يتحسن خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف ” التميرك ” أنه تم دعوة أعضاء الشرف والإدارات السابقة للاستشارة برأيهم، وما حدث ليس احتفال بل اجتماع رتب من شهرين قائلا ” الاستثمار لا يقتصر على الرعاية فقط والفعاليات لها دخل جيد للنادي ومازلنا نعمل على توفير الراعي الرئيسي للاتحاد ” .

واختتم مسئول الاستثمار بالاتحاد تصريحاته، بأنهم يواصلون السعي لتوفير كافة الأموال التي يحتاجها الفريق في ظل الطفرة المالية ونقص الديون بشكل كبير.


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[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين