سجن يحرر المجرمين قبل انتهاء العقوبة بشرط - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

قام أحد السجون في تايلاند بتقديم فرصة نادرة لنزلائه للتحرر من السجن قبل انتهاء مدة العقوبة.

ووضع السجن شرط لخروج النزلاء وهو خوضهم الملاكمة التايلاندية “المواي تاي” والفوز فيها، وذلك حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونظم السجن مباريات للسجناء ضد ملاكمين محترفين في هذه الرياضة، وفي حال فوز السجين يحصل على فرصة للخروج من السجن، أما عند الخسارة فسيعود لسجنه، بينما يحصل منافسه على مكافأة مالية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه أطلق سراح “نوي كاوبان” عضو سابق في إحدى العصابات كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً بتهمة طعن صبي في الرأس حتى الموت، وذلك قبل انتهاء المدة بستة أعوام، بعد أن تمكن من التغلب على بطل اللعبة كودي موبرلي.

ويخطط السجن الآن لمباراة أخرى بين اثنين من المحترفين في “المواي تاي” أحدهما شارك في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في بكين عام 2008، والآخر سجين بتهمة حيازة المخدرات، ويعتبر المقاتل الأشهر في تايلاند.