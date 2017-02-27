أمانة جدة: غرامة وإغلاق فوري لمخالفة استخدام الاكياس والأوعية البلاستيكية لحفظ المواد الغذائية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المحمادي(صدى):

تبدأ أمانة محافظة جدة يوم غد الثلاثاء الموافق 1/6/1438هـ في تطبيق الغرامات المالية والإغلاق الفوري على جميع المحلات المخالفة لاشتراطات السلامة في حفظ الأغذية الساخنة في أكياس وأوعية بلاستيكية, وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها ” سيور ” لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة لحفظ أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة، وتنفيذاً لتوجيه معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة بإغلاق المحلات التجارية غير الملتزمة بسلامة تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية م. ناصر المتعب بأنه تم التعميم على جميع المحلات التي تعمل على حفظ الأغذية الساخنة في أواني ومواد مخالفة لاشتراطات السلامة وتشمل المخابز اليدوية والنصف آلية التي ليس لديها ” سيور ” لتبريد الخبز وأفران التميز والمطاعم والفوالين بضرورة وقف استخدام الأكياس والأوعية البلاستيكية المستخدمة لحفظ المواد الغذائية الساخنة كالخبز والأرز والدجاج والفول واستبدالها بالأكياس الورقية أو أوعية القصدير أو الأوعية المخصصة لتعبئة الأغذية الساخنة بشرط أن تكون معتمدة ومطابقة للمواصفات القياسية لمواد التعبئة والتغليف للمنتجات الغذائية ، والتأكيد على المخابز بعدم تعبئة الخبز بالأكياس البلاستيكية وهو ساخن, مضيفاَ بأن المهلة لتصحيح هذه الملاحظات نظاماً تنتهي بتاريخ يوم غد 1/6/1438هـ