 مقتل القيادي الحوثي «الحماطي» في ذمار - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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مقتل القيادي الحوثي «الحماطي» في ذمار

مقتل القيادي الحوثي «الحماطي» في ذمار
فهمي محمد(صدى):

لقي القيادي الحوثي البارز أبو يحيى الحماطي، مصرعه في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.

وقالت مصادر ميدانية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، أن رجال المقاومة نصبوا كمينا محكما استهدف موكب الحماطي أثناء مروره من إحدى مناطق المواجهات بين رجال المقاومة وعناصر الحوثيين في منطقة حيفان مديرية عتمة جنوبي غرب محافظة.

يشار إلى أن الحماطي هو مشرف الحوثيين في ميفعة عنس والمسؤول عن حشد المقاتلين الحوثيين إلى عتمة، وهو قيادي أمني بارز في صفوف المليشيات الانقلابية على مستوى المحافظة واحد قادتها الميدانيين في معارك عتمة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

في الجنة يأكل تفاااح ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4641 ] نشر منذ 3 شهور

عساك للنار

[ عدد التعليقات: 4641 ] نشر منذ 3 شهور

خله ياكل تفاح

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور

أي قيادي واي خرابيط كلمة قيادي اكبر من حجم هذا الصعلوك وامثاله
هذي العينة حتى لاب توب لا يجيد تشغيله
شخص عباره عن قاطع طريق
في الجنة يا كل تفاح هههههههههه

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور

عليكم بالقيادات العليا للحوثيين ……