مقتل القيادي الحوثي «الحماطي» في ذمار - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

لقي القيادي الحوثي البارز أبو يحيى الحماطي، مصرعه في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.

وقالت مصادر ميدانية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، أن رجال المقاومة نصبوا كمينا محكما استهدف موكب الحماطي أثناء مروره من إحدى مناطق المواجهات بين رجال المقاومة وعناصر الحوثيين في منطقة حيفان مديرية عتمة جنوبي غرب محافظة.

يشار إلى أن الحماطي هو مشرف الحوثيين في ميفعة عنس والمسؤول عن حشد المقاتلين الحوثيين إلى عتمة، وهو قيادي أمني بارز في صفوف المليشيات الانقلابية على مستوى المحافظة واحد قادتها الميدانيين في معارك عتمة.