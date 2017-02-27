مقتل القيادي الحوثي «الحماطي» في ذمار - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل القيادي الحوثي «الحماطي» في ذمار
لقي القيادي الحوثي البارز أبو يحيى الحماطي، مصرعه في اشتباكات مع المقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار.
وقالت مصادر ميدانية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار، أن رجال المقاومة نصبوا كمينا محكما استهدف موكب الحماطي أثناء مروره من إحدى مناطق المواجهات بين رجال المقاومة وعناصر الحوثيين في منطقة حيفان مديرية عتمة جنوبي غرب محافظة.
يشار إلى أن الحماطي هو مشرف الحوثيين في ميفعة عنس والمسؤول عن حشد المقاتلين الحوثيين إلى عتمة، وهو قيادي أمني بارز في صفوف المليشيات الانقلابية على مستوى المحافظة واحد قادتها الميدانيين في معارك عتمة.
adel[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
في الجنة يأكل تفاااح ههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4641 ] نشر منذ 3 شهور
عساك للنار
alfahd42[ عدد التعليقات: 4641 ] نشر منذ 3 شهور
خله ياكل تفاح
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
أي قيادي واي خرابيط كلمة قيادي اكبر من حجم هذا الصعلوك وامثاله
هذي العينة حتى لاب توب لا يجيد تشغيله
شخص عباره عن قاطع طريق
في الجنة يا كل تفاح هههههههههه
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
عليكم بالقيادات العليا للحوثيين ……