الإنتربول يلاحق أميناً سابقاً لجده على خلفية فاجعة السيول - صحيفة صدى الالكترونية

الإنتربول يلاحق أميناً سابقاً لجده على خلفية فاجعة السيول
أدرجت الشرطة الدولية (الإنتربول) التي أطاحت برجل الأعمال والرئيس السابق لأحد الأندية، أمينا سابقا لمحافظة جدة على قائمة المتابعة للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات السعودية بعد هروبه من تنفيذ حكم صدر بحقه على خلفية فاجعة السيول.
وقالت مصادر رفيعة المستوى إن أمين جدة الأسبق والمدرج على قائمة القبض صدر عليه حكمان: الأول تبرئته من أي تهم لها علاقة بسيول جدة وعدم إدانته بسوء الاستعمال الإداري. في حين أن الحكم الآخر أدانه بالرشوة وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثماني سنوات وغرامة مليون ريال على خلفية قضية اتهم فيها الأمين مع اثنين من كبار مسؤولي أمانة جدة (على المرتبة 12 والمرتبة 14) بالاشتراك مع ثلاثة رجال أعمال، وارتبطوا جميعهم في القضية ذاتها.حسب عكاظ
وتابعت “تنوعت الأحكام بين الإدانة والبراءة في قضايا رشوة بدأت بمبلغ خمسة ملايين ريال في تهمة وجهت للأمين الأسبق لموافقته تعديل نظام البناء إلى ثلاثة أدوار في مخطط مملوك لرجل أعمال حكم بالسجن خمس سنوات، كما تضمنت التهم في القضية ذاتها تجاوز أمين جدة السابق التعليمات والأوامر المشددة على سلامة وحماية المنشآت القائمة ومنع البناء أو التملك في بطون الأودية ومجاري السيول وتحديدا في مخططي أم الخير وفرج المساعد شرق جدة”.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4641 ] نشر منذ 3 شهور
ليه ماتقولون اسمه
القرشي[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 3 شهور
دام إنه صدر في حقه حكم شرعي ليه ما تذكرون اسمه ولا اسماء هؤلاء الفاسدين محرم على الناس معرفتها رغم
عظم ما ارتكبوه في حق الوطن والمواطن .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
تم القبض عليهم في القاهره
وامين محافظة جده ( الدكتور . خالد عبدالغني )
ورئيس نادي الاتحاد السابق ( جمال ابوعماره )
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري]….
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه كيف جمال ابو عماره الرجال مات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
مجمد جمال ابوعماره
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
لايوجد اصلا توجه لمحاربه الفساد وكلها تطبيل اعلامي هل حصل وان اوقف احد المسئولين لدينا وطبق النظام بحقه لانذكر ان حصل ذلك . محاربه الفساد نسمعها ولانشاهدها
سرداح[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
اللي يرتشي بمية ربال او يدفع ميتين ربال رشوة ينشر اسمه وصورته بالجرايد ويشرشح حتى خامس جد وهذا اللي بلع الملايين وامثاله مايذكر حتى اسمه!! عجيب ذا التناقض الصارخ
هيموو[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور
والله زماااان يبو عماره
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
كنت اظن قبل هذا الخبر ان الترقيات نزيهه
اسمع فيها واسطات شغاله ، لكن ماكنت مصدق .
اشوفني مجمد على مرتبه من سنين .
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتلاعب بالنظام ويتوسط لحبابيه على حساب الناس .
الله رقيب وحسيب .
الوعد فوق .
سيييين[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
قالتها اقوى امراءه بالسعوديه
الارهابي يشهرون اسمه وصورته
والفاسد اسمه رموز
المفروض المدان في القساد
ينشر صورته و واسمه
في الصحف
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1827 ] نشر منذ 3 شهور
اعتقد اسمه م ب
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
الراقي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههه باقي هالقضيه مابعد خلصت
هالحين عندنا 3 حالات بنفس فاجعة جده
الخرج
الخبر
الحفر
من المسئول عنها
اذا خلصت سالفة كارثة جده يعني بعد 10 سنوات بجي الدور على الخرج وغيرها
الله يرحم الملك فهد
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكييييل
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10618 ] نشر منذ 3 شهور
الغرامه مليون ريال فقط !!!!!!!! ثم ما الفائده من سجنه ؟ المفروض تسترجع الاموال اللي جناها منذو تسلمه منصب الامانه الى ان تر الوظيفه بأستثناء راتبه الشهري يترك له