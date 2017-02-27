 الإنتربول يلاحق أميناً سابقاً لجده على خلفية فاجعة السيول - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 31

    مايو

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الإنتربول يلاحق أميناً سابقاً لجده على خلفية فاجعة السيول

الإنتربول يلاحق أميناً سابقاً لجده على خلفية فاجعة السيول
طلال الغامدي(صدى):

أدرجت الشرطة الدولية (الإنتربول) التي أطاحت برجل الأعمال والرئيس السابق لأحد الأندية، أمينا سابقا لمحافظة جدة على قائمة المتابعة للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات السعودية بعد هروبه من تنفيذ حكم صدر بحقه على خلفية فاجعة السيول.

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن أمين جدة الأسبق والمدرج على قائمة القبض صدر عليه حكمان: الأول تبرئته من أي تهم لها علاقة بسيول جدة وعدم إدانته بسوء الاستعمال الإداري. في حين أن الحكم الآخر أدانه بالرشوة وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثماني سنوات وغرامة مليون ريال على خلفية قضية اتهم فيها الأمين مع اثنين من كبار مسؤولي أمانة جدة (على المرتبة 12 والمرتبة 14) بالاشتراك مع ثلاثة رجال أعمال، وارتبطوا جميعهم في القضية ذاتها.حسب عكاظ

وتابعت “تنوعت الأحكام بين الإدانة والبراءة في قضايا رشوة بدأت بمبلغ خمسة ملايين ريال في تهمة وجهت للأمين الأسبق لموافقته تعديل نظام البناء إلى ثلاثة أدوار في مخطط مملوك لرجل أعمال حكم بالسجن خمس سنوات، كما تضمنت التهم في القضية ذاتها تجاوز أمين جدة السابق التعليمات والأوامر المشددة على سلامة وحماية المنشآت القائمة ومنع البناء أو التملك في بطون الأودية ومجاري السيول وتحديدا في مخططي أم الخير وفرج المساعد شرق جدة”.


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18 تعليق

[ عدد التعليقات: 4641 ] نشر منذ 3 شهور

ليه ماتقولون اسمه

[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 3 شهور

دام إنه صدر في حقه حكم شرعي ليه ما تذكرون اسمه ولا اسماء هؤلاء الفاسدين محرم على الناس معرفتها رغم

عظم ما ارتكبوه في حق الوطن والمواطن .

[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور

تم القبض عليهم في القاهره
وامين محافظة جده ( الدكتور . خالد عبدالغني )
ورئيس نادي الاتحاد السابق ( جمال ابوعماره )

[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور

قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري]….

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههههههههههه كيف جمال ابو عماره الرجال مات

[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور

لايوجد اصلا توجه لمحاربه الفساد وكلها تطبيل اعلامي هل حصل وان اوقف احد المسئولين لدينا وطبق النظام بحقه لانذكر ان حصل ذلك . محاربه الفساد نسمعها ولانشاهدها

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور

اللي يرتشي بمية ربال او يدفع ميتين ربال رشوة ينشر اسمه وصورته بالجرايد ويشرشح حتى خامس جد وهذا اللي بلع الملايين وامثاله مايذكر حتى اسمه!! عجيب ذا التناقض الصارخ

[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور

والله زماااان يبو عماره

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور

كنت اظن قبل هذا الخبر ان الترقيات نزيهه
اسمع فيها واسطات شغاله ، لكن ماكنت مصدق .

اشوفني مجمد على مرتبه من سنين .

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتلاعب بالنظام ويتوسط لحبابيه على حساب الناس .

الله رقيب وحسيب .

الوعد فوق .

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور

قالتها اقوى امراءه بالسعوديه

الارهابي يشهرون اسمه وصورته
والفاسد اسمه رموز

المفروض المدان في القساد
ينشر صورته و واسمه
في الصحف

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههه باقي هالقضيه مابعد خلصت
هالحين عندنا 3 حالات بنفس فاجعة جده
الخرج
الخبر
الحفر
من المسئول عنها
اذا خلصت سالفة كارثة جده يعني بعد 10 سنوات بجي الدور على الخرج وغيرها
الله يرحم الملك فهد

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور

لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكييييل

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 10618 ] نشر منذ 3 شهور

الغرامه مليون ريال فقط !!!!!!!! ثم ما الفائده من سجنه ؟ المفروض تسترجع الاموال اللي جناها منذو تسلمه منصب الامانه الى ان تر الوظيفه بأستثناء راتبه الشهري يترك له