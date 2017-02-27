بالفيديو.. الراجحي يكشف علاقة الصلاة بعقد أولى صفقاته التجارية بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الراجحي يكشف علاقة الصلاة بعقد أولى صفقاته التجارية بألمانيا
روي رجل الأعمال سليمان الراجحي خلال تسجيل صوتي على حسابه بموقع “تويتر”، تجربة مميزة خاضها في أوائل أعماله التجارية بمدينة بون في ألمانيا عام 1386هـ.
وقال أنه سافر إلى ألمانيا للحصول على توكيل تجاري، غير أنه تفاجأ ببرود موظفي الشركة التي ذهب للتفاوض معها، وتعنتهم في التفاوض مضيفا أنه قرر أن يصلي داخل الشركة حينما حل وقت صلاة الظهر، وبعدما أدى الصلاة ذُهل بموافقة مدير الشركة على كل شروطه وإعجابه بصلاته.
وأشار إلى أن مدير الشركة اعتبر أن مَن يحافظ على عبادته بهذه الطريقة، لا بد أن يكون رجلاً أميناً.
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 3 شهور
ومن يتق الله ………………………………يجعل له مخرجا .
ناصر العجمي[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 3 شهور
بري حالي يا لراجحي ليتك تزوجني
🙂
أبو محمد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله
بس لو تتكرم تفكنا من لاقساد
علي[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله يحسبونهم هم الي رازقين انفسهم هاذا الادمي زودها كل يوم طالع علين يعطينا درس و يعلمنا وشلون ارتزق وش سوى كيف شطارته الرازق الله يراجحي ولا والله اني خابر ناس الله يرحمهم توفو والله ماتجي ولا ربع ماسوو بدورت الرزق وماتو وهم فقرى احمد ربك وخل عن الترزز وتبجح
ناصح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهدي قلبك وتحافظ بكارتك
الواقع[ عدد التعليقات: 4302 ] نشر منذ 3 شهور
الارزاق بيد الله هناك أمة مساجد ليل نهار يصلي بالناس ومع الناس وحاله المادي ضعيف انت يا الراجحي هامور كبير اي مشروع تدخله تاخذه بالطيب بالغصب يا رجل نريد رجال اعمال غيرك لاعاد تنافس يكفيك الى تملك
alfahd42[ عدد التعليقات: 4641 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقنا وياك الجنه ومن يتابع
يا حليلك يالعجمي اجل تبي بنيته اربه يزوجك ولا تنساني اذا خذيت بنته امدحني اربه يزوجني الثانيه
صوت الحقيقه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
كل يوم راز وجهه بتعليق وكرامات
انتبه من الربا في معاملاتك المصرفيه
هزيم[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 3 شهور
ااقول الله يهديك بس
ياليتك توظف الشباب من الثانويه والجامعه
بدل هالكم الهائل من المعلومات الشخصيه.
وخلك من الزيادات المهوله خاصه في القروض العقاريه.
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
>>>نصيحة ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
Keath[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 3 شهور
صلاة + بنوك ربوية = هرطقة!!
ماجد العيد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقه من واسع فضله
القرشي[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 3 شهور
أعوذوا بالله من الشيطان الرجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ العنكبوت/45 .
البنوك أعمالهـــــــــــــــــــــــــــا ربويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مهما تحايلتم على شرع الله الحلال بين والحـــــــــــــرام بين !!!!!
البدر[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
الشيخ الراجحي جزاه الله خير .. ارسل رساله الى فضل الصلاه والقرب من الله
ونحن بدورنا نوجه رساله له .. ماذا قدمت انت لهذا البلد انت وتجار السعوديه والبنوك التابعه لك بعدد السوبرماركات بكل حي ومدينة .. ماذا قدمت لعملائك هل تذكرتهم ولو بتاخير قسط شهر واحد وسوف تلاقي دعوه عن ظهر غيب .. افعال الخير فيكم طيبه ولاكن هل التفت لهذه المبادره شكراً وعرفانا للبلد ولهذا البلد .. فعل خير بغير نية كسب مكاسب ماديه خاصه لكم ..
انت لا تعلم ربما عند تاجيل او الغاء قسط لعملائكم كم تفرح فيها رب اسره ينتظر اخر الشهر للحصول على ماتبقى من راتبه .. سن سنة حسنة ليتبعك ان شاء الله تجار بلدنا الطيب بعيدا عن الربح
مرجوج المدينة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
يارب اتوظف صار عمري 30م تزوجت ولا توظفت دعواتكم
ام البنات[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 3 شهور
مرجوج المدينه الله يرزقك في ذا اليوم ب الوظيفه اللي تغنيك عن الناس
ويزوجك الزوجه الصالح ان شاء الله٠
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
لو انكم فلوس خذاكم الراجحي
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
حرامي وربوي ولابس عباءة الدين الدين الله لايوفقه