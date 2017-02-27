بالفيديو.. الراجحي يكشف علاقة الصلاة بعقد أولى صفقاته التجارية بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

روي رجل الأعمال سليمان الراجحي خلال تسجيل صوتي على حسابه بموقع “تويتر”، تجربة مميزة خاضها في أوائل أعماله التجارية بمدينة بون في ألمانيا عام 1386هـ.

وقال أنه سافر إلى ألمانيا للحصول على توكيل تجاري، غير أنه تفاجأ ببرود موظفي الشركة التي ذهب للتفاوض معها، وتعنتهم في التفاوض مضيفا أنه قرر أن يصلي داخل الشركة حينما حل وقت صلاة الظهر، وبعدما أدى الصلاة ذُهل بموافقة مدير الشركة على كل شروطه وإعجابه بصلاته.

وأشار إلى أن مدير الشركة اعتبر أن مَن يحافظ على عبادته بهذه الطريقة، لا بد أن يكون رجلاً أميناً.