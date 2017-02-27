بالصور.. رحلات ملوك المملكة لدول العالم على مدى 20 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. رحلات ملوك المملكة لدول العالم على مدى 20 عامًا
وثق أحد الباحثين لقطات لرحلات ملوك السعودية، منذ 1962 وحتى 1980، مظهرة ملوك السعودية سعود وفيصل وخالد، بالإضافة لأشقائهم الذين صاروا ملوكا في وقت لاحق، الملوك فهد وعبدالله وسلمان.
وظهر ملوك السعودية، في الصور التي يحتفظ بها الباحث عبدالله العمراني، في خضم زيارات مختلفة قاموا بها لتوثيق العلاقات مع الدول الصديقة، وتوطيد أواصر التعاون معها.
يشار إلى أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقوم حاليا بجولة آسيوية تشمل 7 دول، هي ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين وجمهورية المالديف والأردن.
2030[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
وين صورة حبيب الشعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز غفر الله له ورحمه وجعل قبره روضة من رياض الجنة.
بدر 2020[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
وين الصور الملوك الاخرين
وين صورة حبيب الشعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز الله يرحمه ويجعل قبره روضه من روضات الجنه
اللهم وسع له قبره مثل ما وسع على المسلمين
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه