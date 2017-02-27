بالصور.. رحلات ملوك المملكة لدول العالم على مدى 20 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

وثق أحد الباحثين لقطات لرحلات ملوك السعودية، منذ 1962 وحتى 1980، مظهرة ملوك السعودية سعود وفيصل وخالد، بالإضافة لأشقائهم الذين صاروا ملوكا في وقت لاحق، الملوك فهد وعبدالله وسلمان.

وظهر ملوك السعودية، في الصور التي يحتفظ بها الباحث عبدالله العمراني، في خضم زيارات مختلفة قاموا بها لتوثيق العلاقات مع الدول الصديقة، وتوطيد أواصر التعاون معها.

يشار إلى أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقوم حاليا بجولة آسيوية تشمل 7 دول، هي ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين وجمهورية المالديف والأردن.