المنيع: يطالب «ساهر» بعدم الترصد واستغلال غفلة قائدي المركبات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، القائمين على كاميرات الرصد الآلي “ساهر”، بالكشف عن أماكن وجودها وتوضيحها للسائقين، وألاتكون فكرة “ساهر” قائمة على الترصد واستغلال غفلة قائدي المركبات مشددا على أن الهدف من “ساهر” يفترض أن يكون التأديب وليس تحصيل الرسوم،

وأعرب عن أمنيته في ألا يضطر السائقون إلى تنبيه سالكي الطرق بوجود كاميرات “ساهر”؛ لما في ذلك من شبهات قد تحتمل الغش، مطالباً القائمين على النظام بوضع علامات على الطرق للتنبيه بوجود الكاميرات.

وأكد أهمية “ساهر” نظراً لأن المملكة تعاني كثيراً من حوادث المرور، وإنشاء نظام للرصد الآلي للمخالفات عالج هذا الوضع السيئ.