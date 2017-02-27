المنيع: يطالب «ساهر» بعدم الترصد واستغلال غفلة قائدي المركبات - صحيفة صدى الالكترونية

المنيع: يطالب «ساهر» بعدم الترصد واستغلال غفلة قائدي المركبات
طالب الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء ، القائمين على كاميرات الرصد الآلي “ساهر”، بالكشف عن أماكن وجودها وتوضيحها للسائقين، وألاتكون فكرة “ساهر” قائمة على الترصد واستغلال غفلة قائدي المركبات مشددا على أن الهدف من “ساهر” يفترض أن يكون التأديب وليس تحصيل الرسوم،
وأعرب عن أمنيته في ألا يضطر السائقون إلى تنبيه سالكي الطرق بوجود كاميرات “ساهر”؛ لما في ذلك من شبهات قد تحتمل الغش، مطالباً القائمين على النظام بوضع علامات على الطرق للتنبيه بوجود الكاميرات.
وأكد أهمية “ساهر” نظراً لأن المملكة تعاني كثيراً من حوادث المرور، وإنشاء نظام للرصد الآلي للمخالفات عالج هذا الوضع السيئ.
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 3 شهور
ياشيخ عبدالله المنيع الله يطول بعمرك ويجعل والديك بالجنه يارب ( انت تفكر عشانك انسان تخاف الله سبحانه وتعالى تقول كلامك الدرر لساهر انا فديت خشمك لااااتتعب نفسك وتنزل مستواك ومكانتك اللي تنحط فوووق الرأس لساهر لأنه ساهر لاااايهمه حرااام ولا غيرررره اهمممممم شي الفلوس الله لايربحهم وحسبي الله ونعم الوكيل فيييييهم )
علي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 شهور
السؤال إللي يسدح نفسه : هل درو عن الفتوى ومخالفة النظام وسوف يطبقونها وألا لا ؟
خلك من الفتوى نعرفها زين والنظام واضح وهذا الترصد مخالف للنظام قبل الفتوى نبي المطالبة من فضيلتك بتطبيق الفتوى ما دام هذا رأي الدين .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 3 شهور
اقول ياليت يجبون ساهر عندنا بينبع سرعة جنونية قطع اشارات عيني عينك استهتار بأنظمة المرور اقسم بالله انه تخلف اللي صاير عندنا بينبع
qlq[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
فيكم كسل
ناصر العجمي[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 3 شهور
ليتها على ساهر وبس
هناك امور اكبر واهم
وهي السكن والغلا اللي بيجي شهر 7 ميلادي
الكهرب والبنزين ما يبشر بخير
2030 تنوع مصادر الدخل
الجيب اللي فوق للمواطن والجيبين على اليمين واليسار
اهذا تنوع مصادر الدخل على حساب جيب المواطن
فهد الحربي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور
في المدينه المنوره طريق الجامعات في اتجاهك حي الجرف قبل الكبرى السرعه100بعد الكبرى مباشرة السرعه80 ويضعون كمرت ساهر بعد الكبري مباشرة قبل أن ينتبه السايق المسكين للكمين بتغيير السرعه الى80 اعتقد ساهر تشبع من هذا الموقع لخداعه للمواطنين بترصد لهم
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1971 ] نشر منذ 3 شهور
يا شيخ عبدالله الله يجزاك خير ما سمعو كلام المفتي عن تدبيل المخالفات انو ربا . من باب اولى ما رح يسمعون غيره .
علي[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
بيجبونه لك ابشر يمطبل وماراح يخلون بجيبك وقوت اولاد ولا ريال مشروع تفقير
محمد[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله البندق العوجاء فيه رميه هاذا شيخ البنوك وشلون افتا صح المره ذي
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
يا خلق الله. نحن ببلد الاسلام. نُسرق عياناً بياناً. وبمعرفة المسؤلين. ترصد وتخفي. وتحايل. الخ وهذا حرام بالإسلام. لكنهم. لا يفرقون عن الحلال والحرام. المهم الكسب. والقائمين على ساهر. شرذمة من اللصوص. والمحنطين. يهمهم كيف يصطاد الشخص. لا ذمة ولا ضمير. حثالة المجتمع. أين المرؤءة والأمانة والاخلاص. خافوا الله بالمسلمين. ضعوا. علامات تدل على وجود الكاميرات. ونحن ضد التهور والسرعة الزائدة. تعلموا من جيرانكم والذين سبقوكم بالعمل والعلم والتقدم والنظام. ضع إشارته ثم الكاميرا. الله لا يوفقكم. ولا. يرزقكم ويسلط عليكم الأعداء. والخسائر.
محمد[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
مافيه سرعه زايده اصلا هم يصتادون بلماء العكر الحوادث تحصل في جميع دول العالم بمافيه الدول المتقدمه كان السريع 140 وخفضوه 120 عشان يخالفونك ولو ماحصوك تخالف على 120 راح يخفضون السرع ال 100 عشان تخالف وهاذا شي واضح للاعيان وماقصدهم خايفين علىيك يبون فلوس الشاحنات الان شبه توقفت عن العمل بسبب الضرائب كل يوم نضام مخالفات وحتا مكه لم تسلم منهم بيت الله الحرام وضعو مواقف بفلوس مضاعفه والوضع مزري
الواقع[ عدد التعليقات: 4302 ] نشر منذ 3 شهور
لا يجب على مسلم ان يأخذ مال مسلم بالترصد والاختباء والاحتيال والرباء مهما كانت الاعذار خافوا عقوبة الله قبل ان تحل بكم فالله يكره الظلم والخيانة والغدر
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 3 شهور
ياعلي والله ماني مطبل تعال سوق بينبع والله غير ماتشيلك رجليك من الخلعه غير تروح لشيخ يقراء عليك
استغفر الله ووووووووو[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
عشان حضرتك تسرع واذا شفت ساهر تهدي
اذا انك نظامي ما يهمك لا متخبي ولا مدسوس .. امش نظامي وتعال تشكى
والله انكم عالم تحبون الفوضى
والله يقوي ساهر عليكم ويكتب الاجر لمن وضعه بأي طريقة كانت
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
ساهر جميل جدآ وردع ناس طايشه كثير..
والله يوم أشوف كلاب الشوارع طايرين..
فلا شم ريحة ساهر…
هدى بالفرامل…
قلت في خاطري الله يعزها دولة..
لكن أسلوب الدسدسه خلف الأشجار والحاويات ماله داعي..
أنا كنت أحسب الأمانة حاطةالأشجار فالخطوط للزينةوالحاويات للقمامات…
أثرهم حاطينها يدسون وراها ساهر..
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
انا والله اني احلم اني اعيش حياة مليئة بسعادة وانا عايش مهموم قسم اني عاطل ومامعي ولا ريال حتى سجلت بحساب المواطن وعجزت لكمله مصعبين الأسئله والمشكله علي مخالفات كيف اسددها علموني ادور على ابريق علاء الدين الأزرق وافركه لين يطلع لي الجني الازرق ألي يقول شبيك لبيك اطلب ماتتمناه هخخه😂
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
انا مرة قبل شهر قرأت خبر عن مفتي المملكه في صحفيه صدى انه ينصح المرور يقول اي مواطن تمر عليه سنه ماصار عليه حادث تعفى عنه كل المخالفات،،لكن الظاهر انه ماحوله احد ،انا اتمنى ان تكون اسعار المخالفات المروريه وخاصه مع ساهر موحده مثلا يكون سعرها ١٠٠ريال فقط.