 ضبط رئيس نادٍ سابق متهم في حادثة سيول جدة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 3 شهور
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  • حوادث

ضبط رئيس نادٍ سابق متهم في حادثة سيول جدة

ضبط رئيس نادٍ سابق متهم في حادثة سيول جدة
عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أنه تم إبقاء القبض على رجل الأعمال الذي ترأس في السابق أحد الأندية الرياضية والمدان بالرشوة في قضية كارثة سيول جدة، وذلك أثناء تواجده في عاصمة عربية.

وأضافت المصادر أنه تم تسليم المتهم للأجهزة المختصة في المملكة، بعدما ظل هارباً لمدة 3 سنوات مشيرة إلى أنه ، يعدّ ثاني أبرز شخص مطلوب على قائمة جرائم الرشوة والتزوير في كارثة سيول جدة، لافتة إلى أن السلطات الأمنية أودعته سجن جدة بعد استلامه.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 شهور

البلوي وألا عمارة ؟
من جد نبي نعرف . !!!

[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 3 شهور

اظنه ابو عماره

[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور

تم القبض عليهم في القاهره
وامين محافظة جده ( الدكتور . خالد عبدالغني )
ورئيس النادي السابق ( جمال ابوعماره )

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 3 شهور

حسبنا الله ونعم الوكيل عالى كل فاسد لايبالي باموال المسلمين وارواحهم

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور

ما هو شيخ ولا كل الناس اعرفت اسمه لكن فساد اداري يغطى عليه وزين طلع الخبر …

[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور

عمو جابوك جابوك وين بتهرب ههههههههههههه
والله العظيم طال الزمان ام قصر وراك وراك
ذولي آل سعود الله يعزهم والله لو كنت
فوق سطح القمر وجلال ربي يجبونك انت وامثالك

[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور

من زماااااان عنك يبو عماااره

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور

من المفترض يقتل تعزير بذنب الارواح التى راحت

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

قصدكم اسمه محمد جمال ابوعمارة وليس جمال ابوعمارة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

تم إلقاء وليس تم إبقاء

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور

عقبال كل الفاسدين

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله من كل ذنب

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد …
اتمنى يعلن الفاسد الكبير الي باع المخطط للناس تحت غطاء النفوذ والقوة و القاضي الي وافق على منحه .. والمطور اللي معهم ….

واتمنى اعلان اسمه بوضوح لعبرة كل فاسد ……
اعلنوه حتى لو كان اسمه كبير …وعنده المال الكثير …..

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

الله يلعن كل فاسد وينصر حكومتنا على كل من تسول له نفسه ايذاء الناس وضررهم…وبالطبع لازال هناك الكثر من امثال هولااء اللصوص الذين يعشون بيننا ويدعون الاحسان والصدق… لعنه الله عليهم