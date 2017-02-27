ضبط رئيس نادٍ سابق متهم في حادثة سيول جدة - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط رئيس نادٍ سابق متهم في حادثة سيول جدة
أكدت مصادر مطلعة أنه تم إبقاء القبض على رجل الأعمال الذي ترأس في السابق أحد الأندية الرياضية والمدان بالرشوة في قضية كارثة سيول جدة، وذلك أثناء تواجده في عاصمة عربية.
وأضافت المصادر أنه تم تسليم المتهم للأجهزة المختصة في المملكة، بعدما ظل هارباً لمدة 3 سنوات مشيرة إلى أنه ، يعدّ ثاني أبرز شخص مطلوب على قائمة جرائم الرشوة والتزوير في كارثة سيول جدة، لافتة إلى أن السلطات الأمنية أودعته سجن جدة بعد استلامه.
علي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 شهور
البلوي وألا عمارة ؟
من جد نبي نعرف . !!!
slman[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 3 شهور
اظنه ابو عماره
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
تم القبض عليهم في القاهره
وامين محافظة جده ( الدكتور . خالد عبدالغني )
ورئيس النادي السابق ( جمال ابوعماره )
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
جمال ابوعماره / مساعد الأمين للخدمات المركزيه بأمانة جده ورئيس نادي الاتحاد السابق
محب الوطن[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل عالى كل فاسد لايبالي باموال المسلمين وارواحهم
AbuRkan[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
ما هو شيخ ولا كل الناس اعرفت اسمه لكن فساد اداري يغطى عليه وزين طلع الخبر …
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
عمو جابوك جابوك وين بتهرب ههههههههههههه
والله العظيم طال الزمان ام قصر وراك وراك
ذولي آل سعود الله يعزهم والله لو كنت
فوق سطح القمر وجلال ربي يجبونك انت وامثالك
هيموو[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور
من زماااااان عنك يبو عماااره
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
من المفترض يقتل تعزير بذنب الارواح التى راحت
بدون سبب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
قصدكم اسمه محمد جمال ابوعمارة وليس جمال ابوعمارة
الليل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
تم إلقاء وليس تم إبقاء
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور
عقبال كل الفاسدين
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله من كل ذنب
زائر[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد …
اتمنى يعلن الفاسد الكبير الي باع المخطط للناس تحت غطاء النفوذ والقوة و القاضي الي وافق على منحه .. والمطور اللي معهم ….
واتمنى اعلان اسمه بوضوح لعبرة كل فاسد ……
اعلنوه حتى لو كان اسمه كبير …وعنده المال الكثير …..
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
ابوسامي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الله يلعن كل فاسد وينصر حكومتنا على كل من تسول له نفسه ايذاء الناس وضررهم…وبالطبع لازال هناك الكثر من امثال هولااء اللصوص الذين يعشون بيننا ويدعون الاحسان والصدق… لعنه الله عليهم