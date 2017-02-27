ضبط رئيس نادٍ سابق متهم في حادثة سيول جدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أنه تم إبقاء القبض على رجل الأعمال الذي ترأس في السابق أحد الأندية الرياضية والمدان بالرشوة في قضية كارثة سيول جدة، وذلك أثناء تواجده في عاصمة عربية.

وأضافت المصادر أنه تم تسليم المتهم للأجهزة المختصة في المملكة، بعدما ظل هارباً لمدة 3 سنوات مشيرة إلى أنه ، يعدّ ثاني أبرز شخص مطلوب على قائمة جرائم الرشوة والتزوير في كارثة سيول جدة، لافتة إلى أن السلطات الأمنية أودعته سجن جدة بعد استلامه.