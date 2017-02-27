استغناء كهرباء تبوك عن عشرات الموظفين يثير الجدل على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنباء تفيد باستغناء شركة الكهرباء عن بعض الموظفين في فروعها الذين يعملون بنظام العقد الموحّد ما أثار حالة من الجدل وطالب المغردون بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين وضمان عدم الاستغناء عنهم بسهولة.

وقال عدد من الموظفين تحت هاشتاج #تبوك، إن هناك العشرات من الموظفين تضرّروا من القرار في المنطقة، متعجّبين من القرار الذي تم اتخاذه دون أي إجراءات استباقية أو تبليغهم قبلها لضبط أوضاعهم المادية.