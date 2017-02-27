والد طفلة تبوك: أرفض الاعتذار ومتمسك بمحاسبة المتسببين في خطأ فقدانها - صحيفة صدى الالكترونية

والد طفلة تبوك: أرفض الاعتذار ومتمسك بمحاسبة المتسببين في خطأ فقدانها
اكد والد الطفلة حديثة الولادة بتبوك التي أعادتها الأجهزة الأمنية عقب اختفائها بساعات، على تمسكه بمحاسبة المتسببين في خطأ فقدانها.
وشدد والد الطفلة ويدعى فهد العطار على متابعته لتفاصيل ومستجدات القضية، مع تمسكه الكامل بحقه القانوني وحق ابنته.
وقال والد الطفلة معبرا عن سعادته بعودتها إليه بعد ساعات من المعاناة : “نحمد الله على رجوع طفلتي واكتشافنا للخطأ بوقت مبكر قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه”،
واضاف العطار أن الأمر لا يجب تجاهله؛ كون المستشفى سلّم طفلته لأسرة رزقت بمولود وليس مولودة ،ورفض الاعتذار الذي تقدمت به الشؤون الصحية بتبوك، مبيناً أنه لو كان التبادل قد حصل بين طفلين لكان الأمر مقبولاً، لكن أن يسلم المستشفى طفلته لمواطن آخر وهو قد رزق بطفل فهذا إهمال غير مقبول نهائياً.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بالتنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أمس (الأحد)، من إعادة المولودة لذويها٬ بعد أن أبلغ والدها أول أمس (السبت) عن اختفائها عقب ولادتها بساعات.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 3 شهور
ممتاز انه مايقبل الاعتذار ويتمسك بحقه القانوني ..لو ان كل واحد حصل له خطاء طبي وحاسبهم صح ..مايقبل التعويضات ويتنازل ماتلاقي اخطاء ولا اهمال في المستشفيات ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور
اذا المواطن الاخر رزق بطفل ذكر فكيف يقبل يأخذ الطفله ؟ الا يعلم ان زوجته انجبت طفل ذكر ثم الام لا تعلم ايضا ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
مهما كان الخطأ غير مقبول نهائيا
qlq[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
الامهات او المرافقات معها
يجب ان يكشفو ع المولود بدقة بعد الولادة و قبل الخروج من المستشفي
الحمد لله ع رجعه البنت وسلامتها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15062 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
محمد مدخلي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
الخطأ فادح ومشترك بين المستشفى ومن اخذ الطفلة وهو يعرف تماماً انه رزق بطفل
الى هذه الدرجة لا نفرق بين ذكر وانثى
هذا ليس غباء او خطأ
هذه ( جريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمة )
يجب ان يعاقبوا عليها
الاعتذار كلام فاضي وضحك على الناس
( لو اي مسئول في المستشفى او الشئون الصحية بتبوك حصل له هذا الامر
هل يقبل الاعتذار )
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
من حقه التمسك بمحاسبة المتسببين .. لان الامر مرفوض ويعد اهمال صريح .
والحمدلله على كل حال . والله يجعله من مواليد السعادة .
ابو دجاجة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
نعم نحن جميعا نؤيد كلامك ومن حقك الشرعي والقانوني ان لاتسامح من اخطأ لأنه سيتجرأ على غيرها وسيكون منبلدا في عمله وغير منتبه بل قد يصل الى الخطأ العمد في ظل هدم محاسبته وياليت كل صاحب حق مايسكت عن حقه وياليت قضائنا يعتمد مبدأ التعويض المعنوي والنفسي للمتضرر (كما في الدول المتحضرة) لان النحضر ليس محصور بقيادة المرأة ولا بسفرها بدون محرم ولا باختلاطها بالرجال
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
في نظام الدولة اعزها الله
يعتبر هذا العمل سوء أدارة وأهمال
وفي عرف الأنسانية يعتبر هذا العمل جريمة بشعة لا تغتفربحق الأ نسانيه والبشرية جمعاء
لذا اناشدك الله لا لا تتنازل ابدا مهما كلفك ولا تخاف حنا في حكم آل سعود اعزهم الله ونصر بهم الشريعة الغرآء
وحذاري كل الحذر بعد قليل يجوك اصحاب حب الخشوم ورمي الغتر و الطواقي والقبيلة والهياط والحكي الفاضي
وحنا طلبناك وداخلين ع الله ثم عليك ودخانا بيتك ولن نشرب القهوة حتى تلبي طلبنا
القبيلة في شيئ تشرف لكن هذا السواه الشينه محدن يتشرف يتشفع فيها
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
ايه لاتتنازل بعدين الموضوع صار فية ان كيف الاسرة الثانية جاهم ولد واخذو من المستشفى بنت دلوخ لهدرجة مايعرفون بنت من ولد اقول حققو زين بتكتشفون بلاوي بدل الاعتذار وطمطمة السالفة
محمد[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
المستشفى لا يعرفون اين ذهبت الطفله ولاكن ام الطفل عند وصولها للمنزل اكتشفت ذللك أثناء تغيير ملابسه الداخليه واعيدللمستشفى
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
مواطن[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
الخطاء وارد
والمسامح كريم
وادارةً. المستشفى
السيئة هي التي بجب ان تحاسب