والد طفلة تبوك: أرفض الاعتذار ومتمسك بمحاسبة المتسببين في خطأ فقدانها - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

اكد والد الطفلة حديثة الولادة بتبوك التي أعادتها الأجهزة الأمنية عقب اختفائها بساعات، على تمسكه بمحاسبة المتسببين في خطأ فقدانها.

وشدد والد الطفلة ويدعى فهد العطار على متابعته لتفاصيل ومستجدات القضية، مع تمسكه الكامل بحقه القانوني وحق ابنته.

وقال والد الطفلة معبرا عن سعادته بعودتها إليه بعد ساعات من المعاناة : “نحمد الله على رجوع طفلتي واكتشافنا للخطأ بوقت مبكر قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه”،

واضاف العطار أن الأمر لا يجب تجاهله؛ كون المستشفى سلّم طفلته لأسرة رزقت بمولود وليس مولودة ،ورفض الاعتذار الذي تقدمت به الشؤون الصحية بتبوك، مبيناً أنه لو كان التبادل قد حصل بين طفلين لكان الأمر مقبولاً، لكن أن يسلم المستشفى طفلته لمواطن آخر وهو قد رزق بطفل فهذا إهمال غير مقبول نهائياً.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بالتنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أمس (الأحد)، من إعادة المولودة لذويها٬ بعد أن أبلغ والدها أول أمس (السبت) عن اختفائها عقب ولادتها بساعات.