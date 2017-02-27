بالصور.. العثور على طفل الطائف المفقود بحي بعيد عن منزله - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عثرت أسرة في محافظة الطائف أمس الأحد على طفلها الذي فُقد بعد خروجه من منزله، وجاء ذلك بعد اعلان حالة استنفار أمني من قِبل وحدة الشرطة العسكرية بالحرس الوطني.

وقالت أسرة الطفل ويدعى خالد الجغدمي أن ابنها بصحة جيدة، مؤكدة أنه قد عُثر عليه في حي الفيصلية خارج المدينة السكنية، التي يقيم فيها والده.

وأوضح ذوو الطفل أول أمس (السبت) فقدوا ابنهم بعد صلاة العشاء، إثر خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني، وقدموا الشكر لكل مَن ساهم في العثور عليه.