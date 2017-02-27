بالصور.. العثور على طفل الطائف المفقود بحي بعيد عن منزله - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. العثور على طفل الطائف المفقود بحي بعيد عن منزله
عثرت أسرة في محافظة الطائف أمس الأحد على طفلها الذي فُقد بعد خروجه من منزله، وجاء ذلك بعد اعلان حالة استنفار أمني من قِبل وحدة الشرطة العسكرية بالحرس الوطني.
وقالت أسرة الطفل ويدعى خالد الجغدمي أن ابنها بصحة جيدة، مؤكدة أنه قد عُثر عليه في حي الفيصلية خارج المدينة السكنية، التي يقيم فيها والده.
وأوضح ذوو الطفل أول أمس (السبت) فقدوا ابنهم بعد صلاة العشاء، إثر خروجه من منزله بإسكان الحرس الوطني، وقدموا الشكر لكل مَن ساهم في العثور عليه.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
لاعد تعودها😠😠😠
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على سلامته
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامة
اما الصورة الاخيرة عجيبة 😂
شكلة بعد البوس لزوم التصوير وكذا
مجهز الشبشب بيندبغ فيه😝
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
وين كان الله يستر عليه من عيال الحرام
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ساكن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
عندما تكتب شي
جريمة الأسبوع[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 شهور
بعيداً عن هذه الواقعة من الملاحظ أن سيناريو هات كثير من وقائع الحوادث الإجتماعية في الفترة الأخيرة كثرت وبشكل شبه يومي .. العجيب أن هذا لم يحدث إلا مع شيوع وسائل التواصل الإجتماعي والصحف الرقمية .. كلها سيناريو هات ماصخة في سواء في تسلسل أحداثها أو ركاكة في صياغتها .. الغموض يكتنفها .. لا يخرج منها القارئ بشئ مفهوم .. لا أجد تفسيراً لهذا سوى الظن بأن أغلبها يفبركها أبطالها بحثاً عن الشهرة والترزز .