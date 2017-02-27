تغيب محمد أبوتريكة عن حضور تشييع جنازة والده - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تغيب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة عن حضور تشييع جنازة والده، الذي توفى إثر أزمة قلبية مساء أمس الأحد.

وقالت مصادر مقربة من ابوتريكة اعتزامه عدم حضور العزاء أيضاً؛ بسبب تخوفات أمنية.

كانت جنازة والد أبو تريكة قد شيعت في غيابه من مسقط رأسه بقرية ناهيا في محافظة الجيزة مساء أمس (الأحد)، كما دُفن في مقابر العائلة بمنطقة أبو رواش، على أن يقام العزاء اليوم (الإثنين) بقرية ناهيا.

وأفاد مصدر من أسرة اللاعب أبو تريكة وفقاً لـ” cnn “، أن غيابه عن حضور جنازة والده كان بسبب تخوفه من الاعتقال لدى عودته مصر والتعرض لمشاكل ليس في حاجة إليها، لافتاً إلى أنه يعتزم أيضاً الغياب عن العزاء لنفس السبب.

يذكر أن أبو تريكة متواجد حالياً بدولة قطر٬ بالتزامن مع قيام نيابة أمن الدولة العليا المصرية بوضع اسمه ضمن قائمة ضمت 1502 اسم متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.