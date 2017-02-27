تغيب محمد أبوتريكة عن حضور تشييع جنازة والده - صحيفة صدى الالكترونية

تغيب محمد أبوتريكة عن حضور تشييع جنازة والده
تغيب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة عن حضور تشييع جنازة والده، الذي توفى إثر أزمة قلبية مساء أمس الأحد.
وقالت مصادر مقربة من ابوتريكة اعتزامه عدم حضور العزاء أيضاً؛ بسبب تخوفات أمنية.
كانت جنازة والد أبو تريكة قد شيعت في غيابه من مسقط رأسه بقرية ناهيا في محافظة الجيزة مساء أمس (الأحد)، كما دُفن في مقابر العائلة بمنطقة أبو رواش، على أن يقام العزاء اليوم (الإثنين) بقرية ناهيا.
وأفاد مصدر من أسرة اللاعب أبو تريكة وفقاً لـ” cnn “، أن غيابه عن حضور جنازة والده كان بسبب تخوفه من الاعتقال لدى عودته مصر والتعرض لمشاكل ليس في حاجة إليها، لافتاً إلى أنه يعتزم أيضاً الغياب عن العزاء لنفس السبب.
يذكر أن أبو تريكة متواجد حالياً بدولة قطر٬ بالتزامن مع قيام نيابة أمن الدولة العليا المصرية بوضع اسمه ضمن قائمة ضمت 1502 اسم متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
المفروض يكون في نظام دولي يحمي
الظروف الخاصة مثل الوفاة او خلافه
لان مثل هالامر يعتبر خالي من الانسانية
الى متى المسلمين يفعلون بنفسهم كذا
الله يهدي الجميع
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
إنا لله وإنا إليه راجعون
أبو تريكه عظم الله أجركم وغفر لميتكم وألهمكم وسائر أهله الصبر والسلوان .
ونعم الرجل أنت أمثالك قليلون ، ومعدنك نادر ونفيس .
صبر جميل وفتح قريب .
الحرية[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
النظام الفاشي في مصر ما بقي أحد ما اتهمه بالإرهاب … الله يفك أسرك يا مصر الحبيبة … أبو تريكة مثال اللاعب الخلوق المحبوب من الجميع