 بالفيديو. .عراك بالأيدي ومشادات في افتتاح مهرجان الفراولة الأول بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 31

    مايو

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بالفيديو. .عراك بالأيدي ومشادات في افتتاح مهرجان الفراولة الأول بالقصيم

بالفيديو. .عراك بالأيدي ومشادات في افتتاح مهرجان الفراولة الأول بالقصيم
سالم المطيري(صدى):

وقعت مشادات كلامية وعراكاً بالأيدي خلال افتتاح مهرجان الفراولة الأول المقام بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم، أمس السبت، ‏

وابان مقطع فيديو حدوث المشادات وارتفاع أصوات الحضور، رجالا ونساءً، ونتج عن ذلك عبثٌ ببعض محتويات الأركان المشاركة في المهرجان، الذي شهد ازدحامًا للزوار، في ظل ضيق المكان وقلة حراس الأمن، فيما لم تتضح الأسباب وراء هذه المشادات.

وقد فتحت إدارة المهرجان الأبواب لجميع الزوار، خلافًا لما أعلنته سابقًا، من أن اليوم الأول سيكون فقط للمنتجين والعاملين والمدعوين، ما تسبب في الازدحام الشديد، في ظل حضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، لافتتاح المهرجان.


16 تعليق

[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور


أبشري بعزك يابنت…
أبشري يابنت نوخنا القضايا…..لجل عينك وأنشدي دم الوريد👍👍👍👍

[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 3 شهور

احساسي يقول ان المضاربه فيها مغازل والله اعلم !!

[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور

لهم مستقبل زاهر

[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور

مهما بلغنا من تطور ومن تقدم يظل الجهل سائد بين الكثير من المجتمع .. وعلى أتفه الامور يحصل ما لا نتوقع ..!!

[ عدد التعليقات: 4301 ] نشر منذ 3 شهور

الشغلة كلها فراولة بيت محمي كمان لا لون ولا طعم ولا رائحة وما يستاهل كل هذا التجمع والتلاصق والاحتكاك

[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور

لاتعليق وش ذا وامس عند ابو خمسه بغو يتذابحون وش فيهم الناس معد يستحون

[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 شهور

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

يا اللهم احفظ بلادنا وقادتنا بحثنا في قوقل واليوتيوب والفيس والتوتر والواتس ماحصلنا شيء

[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور

دام فيه نساء فالموضوع واضحح 😉😆😆

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور

جولة ورا جولة ومالقيت خصم يعنى الحولة دي حتنحسم