بالفيديو. .عراك بالأيدي ومشادات في افتتاح مهرجان الفراولة الأول بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو. .عراك بالأيدي ومشادات في افتتاح مهرجان الفراولة الأول بالقصيم
وقعت مشادات كلامية وعراكاً بالأيدي خلال افتتاح مهرجان الفراولة الأول المقام بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم، أمس السبت،
وابان مقطع فيديو حدوث المشادات وارتفاع أصوات الحضور، رجالا ونساءً، ونتج عن ذلك عبثٌ ببعض محتويات الأركان المشاركة في المهرجان، الذي شهد ازدحامًا للزوار، في ظل ضيق المكان وقلة حراس الأمن، فيما لم تتضح الأسباب وراء هذه المشادات.
وقد فتحت إدارة المهرجان الأبواب لجميع الزوار، خلافًا لما أعلنته سابقًا، من أن اليوم الأول سيكون فقط للمنتجين والعاملين والمدعوين، ما تسبب في الازدحام الشديد، في ظل حضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، لافتتاح المهرجان.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
…
أبشري بعزك يابنت…
أبشري يابنت نوخنا القضايا…..لجل عينك وأنشدي دم الوريد👍👍👍👍
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
معليش التعليق بالخطاء
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 3 شهور
احساسي يقول ان المضاربه فيها مغازل والله اعلم !!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور
لهم مستقبل زاهر
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 3 شهور
المضاربة من اجل الفراولة
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
مهما بلغنا من تطور ومن تقدم يظل الجهل سائد بين الكثير من المجتمع .. وعلى أتفه الامور يحصل ما لا نتوقع ..!!
الواقع[ عدد التعليقات: 4301 ] نشر منذ 3 شهور
الشغلة كلها فراولة بيت محمي كمان لا لون ولا طعم ولا رائحة وما يستاهل كل هذا التجمع والتلاصق والاحتكاك
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
لاتعليق وش ذا وامس عند ابو خمسه بغو يتذابحون وش فيهم الناس معد يستحون
هزيم[ عدد التعليقات: 730 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
يا اللهم احفظ بلادنا وقادتنا بحثنا في قوقل واليوتيوب والفيس والتوتر والواتس ماحصلنا شيء
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
دام فيه نساء فالموضوع واضحح 😉😆😆
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
ماذا تعني
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
جولة ورا جولة ومالقيت خصم يعنى الحولة دي حتنحسم