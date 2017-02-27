بالفيديو. .عراك بالأيدي ومشادات في افتتاح مهرجان الفراولة الأول بالقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

وقعت مشادات كلامية وعراكاً بالأيدي خلال افتتاح مهرجان الفراولة الأول المقام بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم، أمس السبت، ‏

وابان مقطع فيديو حدوث المشادات وارتفاع أصوات الحضور، رجالا ونساءً، ونتج عن ذلك عبثٌ ببعض محتويات الأركان المشاركة في المهرجان، الذي شهد ازدحامًا للزوار، في ظل ضيق المكان وقلة حراس الأمن، فيما لم تتضح الأسباب وراء هذه المشادات.

وقد فتحت إدارة المهرجان الأبواب لجميع الزوار، خلافًا لما أعلنته سابقًا، من أن اليوم الأول سيكون فقط للمنتجين والعاملين والمدعوين، ما تسبب في الازدحام الشديد، في ظل حضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، لافتتاح المهرجان.