العمل يستدعي المسؤول عن المستشفى الذي رفض توظيف مواطن اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استدعاء المسؤول عن المستشفى الخاص الذي رفض توظيف مواطن اليوم لمكتب العمل.

ومن جانبه ، اكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم الوقوف ميدانياً على المنشأة، واستدعاء المسؤول غدا لمكتب العمل، للتأكد من سلامة الإجراءات.

وأشار أبا الخيل الي أن المقطع المتداول يعود إلى أكثر من عام.

كان مقطع فيديو قد اظهر مواطن وهو يستفسر من وافد عربي يعمل مديراً لشؤون الموظفين بأحد المستشفيات الخاصة بالأحساء عن وظائف كان قد سأل عنها قبل فترة، حيث أجابه الوافد بأن الوظائف لم تطرح بعد، وأنه في حال ظهور مستجدات بالمستقبل سيتم التواصل معه.