العمل يستدعي المسؤول عن المستشفى الذي رفض توظيف مواطن اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

العمل يستدعي المسؤول عن المستشفى الذي رفض توظيف مواطن اليوم
اكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استدعاء المسؤول عن المستشفى الخاص الذي رفض توظيف مواطن اليوم لمكتب العمل.
ومن جانبه ، اكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم الوقوف ميدانياً على المنشأة، واستدعاء المسؤول غدا لمكتب العمل، للتأكد من سلامة الإجراءات.
وأشار أبا الخيل الي أن المقطع المتداول يعود إلى أكثر من عام.
كان مقطع فيديو قد اظهر مواطن وهو يستفسر من وافد عربي يعمل مديراً لشؤون الموظفين بأحد المستشفيات الخاصة بالأحساء عن وظائف كان قد سأل عنها قبل فترة، حيث أجابه الوافد بأن الوظائف لم تطرح بعد، وأنه في حال ظهور مستجدات بالمستقبل سيتم التواصل معه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ايش المشكله
جداوي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
عيب يامكتب العمل اش هذا الضعف السعودي منبوذ من الشركات في بلده وصارت حكر على الاجانب
استغفر الله ووووووووو[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
النظام يمنع وجود اجنبي في شؤون التوظيف
عبدالعزيز سعد العوفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
والله هذا المدير مالو حل غير يتسفر بلده
الحمد لله على نعمة الاسلام[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ليش الخارجية ما توقف تاشيرات العمل وليش وزارة العمل ما توقف تجديد تصاريح العمل وليش الجوزات ما توقف تجديد الاقامات وعطوا فرصه للبروفسورات الي يعلقون ينزلون يشتغلون ونشوف شطارتهم وناخذ منهم ضريبه نعوض الي كان يدفعه الاجنبي من تجديد رخصة عمل وتجديد اقامه ورسوم تاشيره وخروج وعوده ونقل كفاله .
الرأس مابنحني إلا لخالقه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله العظيم واقسم برب الكعبة إن راحوا الأجانب من السعودية فاحسبوا الدولة في عدد المفقودين لأنه الأجانب هم النشاط الرئيسي الأول المحافظ على نظام العمل بهذه البلد المباركة أما لو راحت العمالة الأجنبية فمن المستحيلات أن الشباب الأصلي يعمل ويرفع قيمة بلده لأنه هوايته أكل ونوم وحمام وسفر و………..أما الشغل فاتركوه للا………
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الراس ما(( بنحني)) الا لخالقه
😂😂😂😂😂😂😂
واضح وش الجنسيه
😂😂😂😂😂😂😂
لا تعليق😂😂😂😂😂
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
وانت على اي اساس تقسم برب الكعبة على شي ماحصل
عندك علم الغيب
لاان شاء الله العمالة الله بيفكنا منها
ضررهم اكثر من نفعهم
واهل البلد اولى فيها
مظلوم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
انا استلم راتب أقل من الاجانب3750 وفي المطار الملك عبد العزيز الدولي حسبي الله ونعم الوكيل فين مكتب العمل
عبدالله الشهري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
صباح الفل يا وزارة العمل كل الشركات زي كذا وانتو نااااايمين في العسل
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وين الصحة مالها صوت مره ؟؟؟؟
د/مصلح السعدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
انت اللي جاي تاكل خراي بالحمام ناكر الجميل هو حين يرمي عصاه حين يبصر ((الراس مابنحني الا لخالقه)) ؟ طيب روح لبلدك شوف الدمار هل تستقبلك الان؟؟