بالفيديو..جدل واسع حول غناء سيدة داخل سيارة وزوجها يقبّل يدها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..جدل واسع حول غناء سيدة داخل سيارة وزوجها يقبّل يدها
آثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدةٍ سعودية تغني في السيارة، بينما يقبّل زوجها يدها خالة من الجدل .
وأظهر المقطع حديث السيدة عن ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد السعودية، وأيضًا احترام قوانين المرور، مطالبة الشباب بالالتزام بهذا، ومدللة على قولها بربط الحزام الخاص بالسيارة.
وتفاوتت ردود الأفعال ما بين مرحّب بتصريحات السيدة، ولكن في المقابل، تعجّب بعضهم من غنائها وسماح زوجها بذلك، وإن كان الطرف الثاني هو الأقل تفاعلًا على مقطع الفيديو ،ورأى آخرون أن المقطع لا يوجد به أي خدش للحياء، بل هو تعبير عن الحب بين الزوج وزوجته، وهو ما ليس عيبًا.
فيما ظهر على الساحة الإلكترونية مقاطع فيديو مماثلة، ولكن من الواضح ازدياد عدد هذه المقاطع المصورة، وهو ما يعتبره محلّلون نفسيون كآثار طبيعية للتطور التكنولوجي والتصوير، وإن حذّروا من ازدياده لأنه قد يهدد الخصوصية المجتمعية.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 3 شهور
كان غنيتي له بالبيت 😊😂او على الاقل لا تنشرون المقطع 😂😂
وحيد الدار[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهدي ضال المسلمين ويسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
زوجها هااااه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 3 شهور
البعض لا يفرق بين التكنولوجيا والتطور و الدين والاخلاق حتى ظن انها تتجدد وتتطور ليعمل لها فهذه اسس ثابتة ان تغيرت مُحقت
بوح الضمير[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديهم
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا يا نادر انك اسم على مسمئ……..
سيف[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا يانادر انك اسم على مسمئ خروف نادر ههههههههههههههههه.
سيف[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
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سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 3 شهور
واذا تزوجت المراة من عبد اسود وهي بيضاء ماهو ردة فعله ..بيصير خاتم بصبعها طبعا ..هههههههههه ماهقيت الخوال كذا ..
سيف[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدالله انها مغطيه وجهها واتمني منها عدم نزع الغطاء لان وجهها وخشتها مطبات هوائيه وحفر تصريف مجاري .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور
ما اتصور تكون سعوديه وزوجها من الخوال
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 3 شهور
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جداوي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
تعبير عن الحب يعبر في بيته وهو مستتر برامج التواصل الاجتماعي طلعت العاهات الي في مجتمعنا
علي[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجيرنا وإياكم ويعافينا مما ابتلاه ، اللهم لا شماته ، وكلامك يا أخي فيه من الحقيقة كثير ولو كنت ما أحب التمييز العنصري .
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
مابقى غير يعزم عليها الرجال
حسن[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 3 شهور
وين المشكلة ، زوجة مع زوجها ، وش عليكم فيهم ….
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
ناصر العجمي[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 3 شهور
صدق اللي قال
اهل العقول في رااااحه
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 3 شهور
الخوال اذا هايطو هههههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15062 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
nj250441[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 3 شهور
شوفو الخشم بس كنه شكمان ونيت ارى من الدياثه مايكفي
الفهد[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 3 شهور
الفضاوة .. ومن لاشي صار شي .. !!
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 3 شهور
اللي يريد الطيب يبعد عن العيب
الله المستعان
ما ينسكن قصر تبيَّن عيابه
الحر ميقاعه بروس الشخانيب
ياللي عليك طيور دارك تشابه
فالصقر يقف فوق رؤوس الجبال والغراب يقع على الجيف.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
مافيها شي مستانسه هي وزوجها مافي شي يخل في الاخلاق ولا النظام .ساتره نفسها هي وزوجها وغنت خير ياطير وين المشكله بكيفهم وين العيب في الموضوع انا ماشوف شي خطاء او مخالف .
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
تغني له في بيتها مهوب قدام خلق الله الله يصلح الحال
فانوس[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 شهور
الزوج امعه وكمان مبسوط
الله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
الواقع[ عدد التعليقات: 4301 ] نشر منذ 3 شهور
الغيرة عنده أصبحت صفر. بسبب سيطرة هذه المراة عليه تجده قاطع حتى التواصل مع أهله وأقاربه وحتى علومه أصبحت علوم نسوان ماصار يجلس مع الرجال
أبو صالح[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
إن لم تستحي فاصنع ما تشاء !!
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
ديااااااااااااثثثثةةةة
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
مع اني ما اؤيد هذا التصرف لكن ما اشوف فيه شيء بزمنا هذا زوج مع زوجته لو كانت اجنبية كان الكل مدحها 😳😳و لو كان الفيديو لشاب سعودي مع عاهرات بالمراقص بالمغرب او البحرين كان الكل قال عنه فلة ووناسة وعايش الحرية ويحظه ومن هالكلام لكن لانه زوج وزوجته قاموا الناس يستشرفون عليهم وبعدين من متى الناس يعجبها شيء 😖😖😖
واللي يقذفون ترا القذف ذنب عظيم يكتب بصفحاتكم يوم القيامة حافظوا على حسناتكم ترا ماهو من كثرها 😕😕
والله ان هالفيديو ارحم من مقاطع العويران وزياد العمري اللي يجاهرون بالمعاصي فيها
ابو احمد[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
وش اللي حاده ينشر ذي التفاهه – مراعاة القيم والتقاليد شي اساسي للفرد – تحبك تحبها وهي زوجتك امر طبيعي وعادي
لو فعلا زوجتك – انما المجتمع مش في حاجه لمعرفة ما بينكم وفي غنى عنه – الشي الاخر هناك اداره للمرور يوميا تحذر السائقين من جميع المخاطر في القياده مش محتاجين السندرلا توجه الناس – والله من وراء القصد
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
غرام[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 شهور
ي سعيد اسم الله ع عيونك ،،
هي من نفس فصيلته اللونيه بس افتح شويه منت شايف الخشم فارش ،،
بالنسبه للمقطع عادي ،،
بس الظاهر هي اللي تصرف عليه عشان هيك وظيفته يترزز معها بس ،،
نصيحة[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
>>>نصيحة ,,,
( اعرف مكانك من صلاتك )
,,,,,,,,,, اعرف مكانك بالدنيا والأخرة من صلاتك لربك ,
1- مكانك بالدنيا من راحة وتوفيق ورزق وطمأنينة .
2- مكانك بالأخرة في جنات عرضها السماوات والأرض .
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2586 ] نشر منذ 3 شهور
خروف وهي لاعبتن في حسبته قليلة الحيا
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2452 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياغرام ماعاد عرفت هههههههههههههههه..
Amq[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 3 شهور
التمس لاخيك المسلم سبعين عذر يمكن ارسلت لصاحباتها ونشروها
بس الى الحين ماش احاول التمس عذر بس هي تقول الشباب يعني ماقالت نصيحتي للبنات الله اعلم والله يهدي الظال
علي عطيف[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
هذي (دياثه )
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
الخوال مذهبهم وسيع عادي ههههههه هذي طقاقة تسوي بروفة قبل ماتوصل للقاعة
مالت عليها وعلى نادر
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
اش جاكم علي الخوال انا خال
وعم وجد امزح ههههههه
اتركو الناس بحالها واللي خلقه خلقنا
نعم فيه خروج عن المألوف في مجتمعنا
لكن لن يجروء أحد علي محاسبته
فمن الأحسن عدم الذم والقذف
غفر الله لنا ولكم وله هو وزوجته والمسلمين
محمد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور
…
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16568 ] نشر منذ 3 شهور
تبغون الزبدة:
في مثل يقول…
العيب عند أهل العيب…..ماهو عيب🤗
ابو ايمان[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
مافيها شي ان الزوج يحب زوجته وتغني له وترقص بعد ويسلم على يدها وإلا على شي ثاني حتى … بس يكون بينهم فقط ولا يظهرونه مثل ما حصل من سماجه في هذا المقطع
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
ياجيبك فاضي والله ماتطفلنا عليهم عشان تقول اتركوهم بحالهم
هم اللي ناشرين سوالفهم وخصوصياتهم للناس يبون الطقطقة
يبشرون بالطقطقة
ولو هو رجل وعندة ذرة غيرة ماينشر سوالفة وضحكة مع زوجتة
عيب[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
قلة حياء ومساخة
ورجل خروف وممكن ماتكون زوجته
ولا مايرضى على هذا الوضع
غموض انثى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
يا كبر حظها وين لقت هالخروف المملوح
واوووو لو القى لي واحد مثله
وواضح ان يعرف يشتغل مزبوط
لبى الخال وسواده
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
شماليه هذا يسمونه الترفيه
يمكن انه مدفوع لهم
اكل الفصفص حبه حبه يا علام
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
هذي اخرت هيئة الترفيع بعقول الناس المفروض تغني له البيدجانه
بنت الأصول[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هذي مبتعثه ومن ضحايا التغريب هداها الله واعتقد انهم غير اصيلوا العرق والأفريقيين عاده نساءهم لا يتحجبون وزوجته افريقيه مثله واضح حتى عدساتها ملونه مالهدف من الحجاب اذا تبرجت فيه المراءه الحقيقه الجمال والحب هو يكون خاص للزوج في البيت وليس تمثيل وتهريج
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2447 ] نشر منذ 3 شهور
طبعا مع ام سفانا وأم تلا حدث ولاحرج وانظم ليهم …اعوذبالله من هالاشكال….هذا .. مايدخل بيتى
أبراهيم تركى العتيبي[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
عجبي انطلقت الالسن دعو الخلق للخالق
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
طيب دام تصورتي انتي وزوجك ليش تنشرينه خليه بينكم وزوجها مبسوط بعد .
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين