بالفيديو..جدل واسع حول غناء سيدة داخل سيارة وزوجها يقبّل يدها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

آثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدةٍ سعودية تغني في السيارة، بينما يقبّل زوجها يدها خالة من الجدل .

وأظهر المقطع حديث السيدة عن ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد السعودية، وأيضًا احترام قوانين المرور، مطالبة الشباب بالالتزام بهذا، ومدللة على قولها بربط الحزام الخاص بالسيارة.

وتفاوتت ردود الأفعال ما بين مرحّب بتصريحات السيدة، ولكن في المقابل، تعجّب بعضهم من غنائها وسماح زوجها بذلك، وإن كان الطرف الثاني هو الأقل تفاعلًا على مقطع الفيديو ،ورأى آخرون أن المقطع لا يوجد به أي خدش للحياء، بل هو تعبير عن الحب بين الزوج وزوجته، وهو ما ليس عيبًا.

فيما ظهر على الساحة الإلكترونية مقاطع فيديو مماثلة، ولكن من الواضح ازدياد عدد هذه المقاطع المصورة، وهو ما يعتبره محلّلون نفسيون كآثار طبيعية للتطور التكنولوجي والتصوير، وإن حذّروا من ازدياده لأنه قد يهدد الخصوصية المجتمعية.