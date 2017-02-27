امانة جدة تطلق اسم جبران عواجي ونادر الشراري على أحد الشوارع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وافقت أمانة محافظة جدة على إطلاق اسمي “جبران عواجي” و”نادر الشراري” على أحد شوارع المحافظة.

يذكر ان العواجي والشراري نجحا في تنفيذ مهمة أمنية صباح يوم السبت، الموافق 9/ 4/ 1438هـ، في مدينة الرياض، حيث تم القبض على المطلوب الإرهابي طايع سالم يسلم الصيعري، وأسفرت العملية عن مقتل المطلوب ورفيقه، وخلال العملية الأمنية، أصيب “عواجي” في مواجهته للإرهابيين ومنعهما من الهرب.

ومنح ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نوط الشجاعة لرجال الأمن المشاركين في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن القبض على طايع سالم يسلم الصيعري.