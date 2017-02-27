بالفيديو.. وكيل المتضررين: قرار صندوق التنمية العقاري يخالف قرار مجلس الوزراء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. وكيل المتضررين: قرار صندوق التنمية العقاري يخالف قرار مجلس الوزراء
اكد المستشار القانوني والمُحَكَّم الدولي عصام المعوض: إن منسوبي صندوق التنمية العقارية تغيبوا جلستين متتاليتين عن المحكمة الإدارية، في قضية المتضررين من الصندوق ممن هم على قوائم الانتظار، وتم تحويلهم إلى البنوك التجارية.
وأضاف المعوض، لبرنامج أخباركم ؛ حددت المحكمة جلسة ثالثة في نهاية الشهر المقبل جمادى الآخرة، للنظر في القضية التي تسلمت لائحتها، موضحا أن ذلك التغيب يضع قضية متضرري صندوق التنمية العقارية بين أخذٍ وردٍّ، مؤكداً أن قرار صندوق التنمية العقارية يخالف قرار مجلس الوزراء، وأنه في حال تخلف ممثل الصندوق عن الحضور تنظر الجلسة غيابيّاً.
وأَفاد المُحَكَّم الدولي ووكيل متضرري الصندوق العقاري إلى أن القرض المزعوم لا تنطبق شروطه على غالبية المواطنين، وأن له فوائدَ كبيرة، بحسب قوله. وأَوْضَحَ أنه أوكل له من المقترضين أصحاب الدعوى بتولي القضية أمام المحكمة الإدارية؛ لإلزام إدارة صندوق التنمية العقاري بالرجوع إلى قرار مجلس الدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق حسبما صدر.
وتابع المعوض: أن بعض المواطنين أجَّل تسلُّم القرض؛ بناء على المهلة الموَثَّقة والمعلنة رسميّاً من الصندوق، بعد صدور موافقات لهم واستكمالهم الإجراءات، علاوة على رفع أوراق معاملاتهم للجنة الرئيسة في مركز الصندوق الرئيس، ولم يتبقَّ إلا تسلُّم قروضهم، قبل أن يصدر القرار الجديد ويعيدهم إلى نقطة الصفر.
وطالب المواطنون التمسك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 الذي يقضي وَفْقاً للفقرة الثالثة (باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/7/1432 من بعض المواد والفقرات الخَاصَّة بالدعم السكني، على أن يُصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق).
القرشي[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 3 شهور
بعد عرض المشكلة على شاشة MBC عبر برنامج الثامنة ليس هناك أي عذر لأي مسؤول لم يسعى لحل هذه المشكلة
او توضيح أسباب تحويل هؤلاء المستفيدين للبنوك وتحميلهم دفع فوائد تلك البنوك الربوية .
المشعفل[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور
انا من ضمن المتقدمين قبل هذا التاريخ يعني مقدم على القرض بالنظام القديم واكملت العام الثاني عشر في الانتظار ودخلت العام الثالث عشر، وأنا احط يدي بيد المتضررين لاني سوف اتضرر مثلهم في حال نزل رقمي
أحمد البشري[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
اشكر المستشار القانوني عصام على اهتمامة بقضية المتضررين من الصندوق ممن هم على قوائم الانتظار، وتم تحويلهم إلى البنوك التجارية.
لذا اطلب من الله سبحانه وتعالى ثم من المستشار القانوني الاستاذ عصام ان يدافع عن هؤلاء المتضررين المساكين المغلوب على أمرهم من هذا القرار الظالم لهم
واكرر لك يا أستاذ عصام أن لا تتخلا عنهم وبيض الله وجهك في الدنيا والاخره كم من دعوه سوف يدعوا بها لك الناس
عطاالله العتيبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ارجو تزويدنا برقم جوال المحامي لنتمكن من توكيله ليترافع عنا نحن متضرري الصندوق … نريد قرار من المحكمة الادارية وليس ترجي للمسؤولين … نريد انصافنا ممن يخافون الله ويرجون الآخرة ,, ولا نريد هضم حقوقنا ممن يخافون الناس ويرغبون في الحياة الدنيااااااااا
مستور بن حسن بن عبدالله ياقوت[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
متقدم لصندوق التنميه العقاري منذ عام 1423ه اعني 15 عام منتظر والان يتم تحويلنا للبنوك .
باشا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
انا مقدم لي ١٢ سنه ،،، ممكن رقم المحامي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4259 ] نشر منذ 3 شهور
ايه هين
يحي علي الزبيدي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
من معاملتهم دخلت النظام للعرض على الجنة قبل تحولها للبنوك ولهم مبالغ قديمه من حقهم تصرف لنها أساسا موجوده المبالغ ويتحملها من صرفها لغير الأغراض التي ودعة من أجله وأعتقد مافيه واحد بيقترض من البنوك ابدا ابدا
ابوتركي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن رقم المحامي جزاه الله خير ينصفنا من الظلم انا قرضي نازل من 5 سنوات وعطونا مهله سنتين بقرار واخرتها يحولونا لابنوك الربا بدون اي حق وجه مقول غير حسبنا الله والنعم الوكيل
يحي علي الزبيدي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
بسم الله الرحمن الرحيم
انا صدر لى موافقة عام 1433 ولم أتمكن من شراء منزل بسبب ارتفاع اسعآر الشقق والمنازل
وعندما حصلت على شقة بشروط الصنوق عملت عقد مع المالك واكملت طلبات وشروط الصنوق
وانا متقاعد رتبي ضعيف أحضرت كفيل ومشهد دخل إضافي تم رفع معاملتي للجنة للموافقة على الشراء ولكن للأسف تم تجميدها بالنظام وكل ما اتصل يقولون تحت الدراسة المدة شهرين
وبعدها أخبروني بحالت جميع المعاملات للبنوك
وانا ماعندي دفعه للبتوك ولا تقبل راتبي والتعرف بدخل إضافي علما أنني مقدم من عام 1422 ومستارجر وصابرين على اذا أصحاب الشقق
حتي ربنا يفرجها ويش نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب في تحويلنا للبنوك
مع العلم أنني حاجز شقه ودفعت العربون منتظرين الفرج من الله سبحانه وتعالي عندي 11 نسمه فين اسكنهم وراتبي 3000 وعلى قسط أسري الله أما لك الحمد على ماعطيت