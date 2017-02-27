بالصور..إصابة شابين اثر انقلاب مركبة تزامنا مع هطول الأمطار بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد مركز بني مالك بمحافظة ميسان جنوب الطائف وقوع حادث مروري تمثل في انقلاب مركبة من نوع “وانيت” في مهور بني مالك تزامنا مه هطول الأمطار .

وأسفر الحادث عن إصابتين لشابين كانا يستقلان المركبة؛ احدهما “طالب جامعي”، والثاني بالمرحلة الثانوية، فيما تواترت معلومات أنَّ الإصابات التي تعرضا لها بالغة، تمثلت في رضوض متعددة بالرأس والجسم، وحالتهما مستقرة ولله الحمد، وتم تنويمهما.



وكان مستشفى القريع بني مالك قد وجه فرقتين لإنقاذ المصابين ونقلهما إلى المستشفى، في ظل غياب إسعافات الهلال الأحمر عن المنطقة، والذي بات أملاً للكثير من الأهالي يتمنون تحقيقه، بعد تزايد الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، وبقاء المُصابين لفترات طويلة بموقع الحادث، كذلك البعض من المواطنين ينقلونهم بشكلٍ خاطئ، في ظل عدم وجود مسعفين يؤدون بتلك المهام.

