 لجين عمران مع ريان ويسمه.. - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 31

    مايو

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لجين عمران مع ريان ويسمه..

لجين عمران مع ريان ويسمه..

13 تعليق

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور

انتي تحبين الأطفال يا اسووم

[ عدد التعليقات: 13087 ] نشر منذ 3 شهور

ودي أبوسهم يهبلون 😍💋

[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور

اي والله ي جيبك فاضي ..
امووت عليهم ..😁🌚⚘
عاد مو كل الاطفال . واحبهم من عمر معين
لعمر معين 🌚🙊🌸

[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 3 شهور

فديتهم ماشاء الله 😍❤الله يحفظهم لأهلهم

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور

للأسف الشديد قرأت ردود وتعليقات سخيفة ولا تمثل المنتمين للناديين الكبيرين والقائمين عليها من رجالات اوفياء كأداريين وفنيين ولاعبين .. ولكن لا فائدة هذي ثقافة بعض من المشجعين للفريقين ثقافتهم ضحلة اقرب ما تكون الى السوقية ولقد اشغلوا القراء بسخافاتهم وهراؤهم الذي ان دل على شيء يدل على تدني سقف اخلاقهم وعلمهم وانعدام الروح الرياضية لديهم فنحن ابناء بلد واحد وشعب واحد يجب ان نلتف حول بعضنا في كل وقت وفي جميع الظروف و ان نقوي من شأننا وعزيمتنا في مواجهة الغير والذود عن وطننا ورجالاته و جميع مؤسساته بما فيها الاندية الرياضية ..
((( ادري فيه ناس راح تزعل مني ولكن من فيه غيرة على وطنة و لا يحب ان يرى افراد مجتمعه بهذه الصورة اكيد سيكون ردة فعله كردة فعلي ))) … واتمنى ان نتغير للأفضل و ان لا نشمت الاعداء و المتربصين فينا وان نحب الخير لبعضنا فوطننا غالي ويستحق ان نكون خير سفراء له في جميع الاوقات وان نرفع رايته خفاقة الى ابد الدهر .
تحياتي للجميع …. ولا تزعلون

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور

للاسف ارسل هذا التعليق بالخطأ على هذا الموضوع …. و المقصود موضوع اخر … تحياتي

[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور

vib شارب شيء وأنت تعلق

[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 3 شهور

ياحبك للتصنع بكل شي يالضبعة النائمة
انتي من شعب متصنع بالأساس اقصدك شعبك الأصلي مو التجنيس

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور

فديتهم يهبلون

يسعد مساااكم 🌷

[ عدد التعليقات: 13087 ] نشر منذ 3 شهور

إنسان حياك منـورنا يسعد أيامك يارب 🌸

[ عدد التعليقات: 1801 ] نشر منذ 3 شهور

صاحب التعليق vib اخذلك سنكر

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور

من بعد نورك دانه 👑