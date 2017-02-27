لجين عمران مع ريان ويسمه.. - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 31
مايو
🙂🎀
انتي تحبين الأطفال يا اسووم
ودي أبوسهم يهبلون 😍💋
اي والله ي جيبك فاضي ..
امووت عليهم ..😁🌚⚘
عاد مو كل الاطفال . واحبهم من عمر معين
لعمر معين 🌚🙊🌸
فديتهم ماشاء الله 😍❤الله يحفظهم لأهلهم
للأسف الشديد قرأت ردود وتعليقات سخيفة ولا تمثل المنتمين للناديين الكبيرين والقائمين عليها من رجالات اوفياء كأداريين وفنيين ولاعبين .. ولكن لا فائدة هذي ثقافة بعض من المشجعين للفريقين ثقافتهم ضحلة اقرب ما تكون الى السوقية ولقد اشغلوا القراء بسخافاتهم وهراؤهم الذي ان دل على شيء يدل على تدني سقف اخلاقهم وعلمهم وانعدام الروح الرياضية لديهم فنحن ابناء بلد واحد وشعب واحد يجب ان نلتف حول بعضنا في كل وقت وفي جميع الظروف و ان نقوي من شأننا وعزيمتنا في مواجهة الغير والذود عن وطننا ورجالاته و جميع مؤسساته بما فيها الاندية الرياضية ..
((( ادري فيه ناس راح تزعل مني ولكن من فيه غيرة على وطنة و لا يحب ان يرى افراد مجتمعه بهذه الصورة اكيد سيكون ردة فعله كردة فعلي ))) … واتمنى ان نتغير للأفضل و ان لا نشمت الاعداء و المتربصين فينا وان نحب الخير لبعضنا فوطننا غالي ويستحق ان نكون خير سفراء له في جميع الاوقات وان نرفع رايته خفاقة الى ابد الدهر .
تحياتي للجميع …. ولا تزعلون
للاسف ارسل هذا التعليق بالخطأ على هذا الموضوع …. و المقصود موضوع اخر … تحياتي
vib شارب شيء وأنت تعلق
ياحبك للتصنع بكل شي يالضبعة النائمة
انتي من شعب متصنع بالأساس اقصدك شعبك الأصلي مو التجنيس
فديتهم يهبلون
يسعد مساااكم 🌷
إنسان حياك منـورنا يسعد أيامك يارب 🌸
صاحب التعليق vib اخذلك سنكر
من بعد نورك دانه 👑
التعليقات مغلقه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
🙂🎀
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
انتي تحبين الأطفال يا اسووم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13087 ] نشر منذ 3 شهور
ودي أبوسهم يهبلون 😍💋
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله ي جيبك فاضي ..
امووت عليهم ..😁🌚⚘
عاد مو كل الاطفال . واحبهم من عمر معين
لعمر معين 🌚🙊🌸
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 3 شهور
فديتهم ماشاء الله 😍❤الله يحفظهم لأهلهم
vib[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
للأسف الشديد قرأت ردود وتعليقات سخيفة ولا تمثل المنتمين للناديين الكبيرين والقائمين عليها من رجالات اوفياء كأداريين وفنيين ولاعبين .. ولكن لا فائدة هذي ثقافة بعض من المشجعين للفريقين ثقافتهم ضحلة اقرب ما تكون الى السوقية ولقد اشغلوا القراء بسخافاتهم وهراؤهم الذي ان دل على شيء يدل على تدني سقف اخلاقهم وعلمهم وانعدام الروح الرياضية لديهم فنحن ابناء بلد واحد وشعب واحد يجب ان نلتف حول بعضنا في كل وقت وفي جميع الظروف و ان نقوي من شأننا وعزيمتنا في مواجهة الغير والذود عن وطننا ورجالاته و جميع مؤسساته بما فيها الاندية الرياضية ..
((( ادري فيه ناس راح تزعل مني ولكن من فيه غيرة على وطنة و لا يحب ان يرى افراد مجتمعه بهذه الصورة اكيد سيكون ردة فعله كردة فعلي ))) … واتمنى ان نتغير للأفضل و ان لا نشمت الاعداء و المتربصين فينا وان نحب الخير لبعضنا فوطننا غالي ويستحق ان نكون خير سفراء له في جميع الاوقات وان نرفع رايته خفاقة الى ابد الدهر .
تحياتي للجميع …. ولا تزعلون
vib[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف ارسل هذا التعليق بالخطأ على هذا الموضوع …. و المقصود موضوع اخر … تحياتي
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
vib شارب شيء وأنت تعلق
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 3 شهور
ياحبك للتصنع بكل شي يالضبعة النائمة
انتي من شعب متصنع بالأساس اقصدك شعبك الأصلي مو التجنيس
انسان[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
فديتهم يهبلون
يسعد مساااكم 🌷
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13087 ] نشر منذ 3 شهور
إنسان حياك منـورنا يسعد أيامك يارب 🌸
محمد[ عدد التعليقات: 1801 ] نشر منذ 3 شهور
صاحب التعليق vib اخذلك سنكر
انسان[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
من بعد نورك دانه 👑