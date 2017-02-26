بالفيديو .. لحظة انقلاب مروع لشباب يمارسون هواية التطعيس - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. لحظة انقلاب مروع لشباب يمارسون هواية التطعيس
وثق أحد الشبان خلال مرافقته لأصدقائه وهم يلهون و يمارسون التطعيس لحظة انقلاب وانيت فقد سائقه السيطرة عليها خلال تحدي دار بينهم في صحراء خالية.
و يظهر الفيديو تحدي جنوني بين مجموعة من الشباب في منطقة صحراوية غير معلوم موقعها بالتحديد ،حيث انطلقت السيارات في الصحراء تشق الرمال،بينما يقف مجموعة من الشباب يراقبون الموقف عن كثب.
و فجأة تحدث مفاجأة غير متوقعة حيث ينقلب الوانيت عدة مرات و تتطاير بعض إطاراته، وسط ذهول المصور ومن معه، فيما لم تتوفر معلومات عن حالة السائق عقب الحادث.
ام البنات[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يهديهم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2451 ] نشر منذ 3 شهور
ماحد ضربهم على ايديهم وقال طعسوو ..
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
جت سليمهه 😄
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور
ايه يا حزم الضامي
ذا لو انه دق افلوسه ما طعس
لكن ما نقول الا اهل العقول في ررررررررررررررااااااااااااحه
ابو تركي[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 3 شهور
للأسف ما يتعضون
بدت هالحالة تتكرر في معدل شهري أكثر من ثلاث مرات
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
هذي حبوب البانتجون الي يصدرونها الرافضة المجوس من سوريا والعراق واليمن عشان يدمرون شباب السنه لعنة الله عليهم
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1726 ] نشر منذ 3 شهور
اجل حبوب البانتجون ههههههه اسمها يا حلو الكبتاجون .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10617 ] نشر منذ 3 شهور
عادي جدا كل يوم يحدث تطعيس ثم انقلاب
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 3 شهور
هاذي اخرة الهياااط👍👍
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله
الحمدلله
لاإله إلا الله
الله وأكبر
اللهم إهد شباب المسلمين
انا[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
فعلًا نتيجة استخدام المخدرات والا الانسان الطبيعي مستحيل يضحي بنفسه لاي سبب كان ومهما كان عمره طفل او مراهق او شباب سوف يعرف ان هذا الشيء خطر وقد يكون فيه موت وهذا لا يشمل الانسان فقط بل حتى الحيوان لا يلقي بنفسه للموت سوف يقاوم ويبتعد عن مصدر الخطر لكن المخدرات تخرج الانسان من كونه كائن حي وتجعله يعيش مع الجنون والتخيلات والاوهام لذلك اتمنى ان تكون العقوبة مصادرة السيارة ووضع قيمتها في بيت مال المسلمين ويستفاد منها في علاج الحوادث وكذلك سجن لا يقل عن خمس سنوات ودفع غرامه لكل سنة سجن عشرة آلاف بحيث يكون المجموع عند الخروج من السجن خمسين الف
الحمدلله على كل حال[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ها يالله نزلو العزبه وين الدافور وين حاط السكر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
سحب السياره وبيعها واخذ نص قيمتها المفروض هذه عقوبة المفحطين اهل التجمهر وتسكير الطرق
اما اللي يطعس وما حوله احد كيفه خله يموت لوحده ما اذى احد ولا عرض حيات احد للخطورة
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
دعاوي مسلمين عليهم جعل ما يقوم واحد منهم هالسمرمد
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ابوالغريب[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 شهور
قرب الحفايض ياواد قربها
ابوالغريب[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 شهور
قلال تربيه تف عليكم