بالفيديو .. لحظة انقلاب مروع لشباب يمارسون هواية التطعيس - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

وثق أحد الشبان خلال مرافقته لأصدقائه وهم يلهون و يمارسون التطعيس لحظة انقلاب وانيت فقد سائقه السيطرة عليها خلال تحدي دار بينهم في صحراء خالية.

و يظهر الفيديو تحدي جنوني بين مجموعة من الشباب في منطقة صحراوية غير معلوم موقعها بالتحديد ،حيث انطلقت السيارات في الصحراء تشق الرمال،بينما يقف مجموعة من الشباب يراقبون الموقف عن كثب.

و فجأة تحدث مفاجأة غير متوقعة حيث ينقلب الوانيت عدة مرات و تتطاير بعض إطاراته، وسط ذهول المصور ومن معه، فيما لم تتوفر معلومات عن حالة السائق عقب الحادث.