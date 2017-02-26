بعثة الأهلي تغادر إلى مسقط استعدادا لمواجهة ذوب آهان - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة العمانية مسقط، استعدادا لمواجهة فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني مساء الثلاثاء المقبل على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وتغيب عن بعثة الأهلي الثنائي سعيد الربيعي لشعوره ببعض الألام عقب مران الأمس وزميله مصطفى بصاص.

وخاض الفريق مرانه عصر اليوم، على ملعبه من خلال أداء اللاعبين بعض التدريبات التكتيكية، قلب التوجه إلى المطار للسفر إلى مسقط.