بالفيديو والصور..نوكيا تكشف عن مواصفات هاتفها 3310 بعد إعادة تصميمه - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أطلقت شركة نوكيا اليوم الأحد هاتفها ” Nokia 3310″ بعد إعادة تصميمه، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها بمعرض MWC 2017.

وأكدت الشركة أن تصميم الهاتف الجديد مشابه لتصميم الهاتف الأسطوري القديم، إلا أنه يتميز بكونه أكثر انسيابية، ويعمل بنظام تشغيل S30+ الذى يعتبر نظاما هجينا من أندرويد.

وأوضحت أن الهاتف الجديد يسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت بتطبيقات أقل من التى يدعمها نظام أندرويد أو iOS ويمتلك كاميرا خلفية بدقة 2 ميجابيكسل، ومنفذ “مايكرو يو إس بي” لشحن الهاتف، بالإضافة إلى منفذ للسماعة، ومنفذ لإضافة كروت microSD مع دعم الواي فاي والبلوتوث.