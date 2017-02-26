 بالفيديو والصور..نوكيا تكشف عن مواصفات هاتفها 3310 بعد إعادة تصميمه - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 31

    مايو

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بالفيديو والصور..نوكيا تكشف عن مواصفات هاتفها 3310 بعد إعادة تصميمه

بالفيديو والصور..نوكيا تكشف عن مواصفات هاتفها 3310 بعد إعادة تصميمه
وكالات(صدى):

أطلقت شركة نوكيا اليوم الأحد هاتفها ” Nokia 3310″ بعد إعادة تصميمه، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها بمعرض MWC 2017.

وأكدت الشركة أن تصميم الهاتف الجديد مشابه لتصميم الهاتف الأسطوري القديم، إلا أنه يتميز بكونه أكثر انسيابية، ويعمل بنظام تشغيل S30+ الذى يعتبر نظاما هجينا من أندرويد.

وأوضحت أن الهاتف الجديد يسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت بتطبيقات أقل من التى يدعمها نظام أندرويد أو iOS ويمتلك كاميرا خلفية بدقة 2 ميجابيكسل، ومنفذ “مايكرو يو إس بي” لشحن الهاتف، بالإضافة إلى منفذ للسماعة، ومنفذ لإضافة كروت microSD مع دعم الواي فاي والبلوتوث.

 

 

 

 

 

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 3 شهور

جداً انيق
أهم شئ لعبة الثعبان 😜

[ عدد التعليقات: 19054 ] نشر منذ 3 شهور

زمان يافن

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 شهور

العنيد بعد عملية التجميل

[ عدد التعليقات: 1449 ] نشر منذ 3 شهور

الله يا زمن صار شكلة جميل

[ عدد التعليقات: 5475 ] نشر منذ 3 شهور

والله كانت احلى ايام قبل ماتجي هالاجهزة اللي اشغلت العالم