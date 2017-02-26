هندي يشكو من تأخر راتبه و احتفاظ كفيله بجواز سفره - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اشتكى مصور هندي يعمل في المملكة من عدم حصوله على راتبه منذ عدة شهور، واحتفاظ كفيله بجواز سفره، ويمنعه من العودة إلى بلاده،بحسب موقع نيو إنديا إكسبريس الهندي .

تفصيلا ؛سافر الرجل الهندي الذي يدعي آرون المملكة للعمل كمصورٍ براتبٍ شهري قدره 2500 ريال، قبل عام ونصف، ولكن المشكلة الأولى أنه عندما وصل كانت التأشيرة التي في انتظاره تأشيرة سائق منزلي براتب 1500 ريال، وأجرى آرون اتصالًا بهم، وأخبرهم أنه منذ وصوله يتأخر راتبه، ويتقاضى شهرًا من راتبه كل 2 أو 3 شهور، لكن الآن، فإن راتبه متأخر منذ 7 أشهر تقريبًا.

وأفاد الموقع أن آرون كتب تغريدة على حساب وزيرة الشؤون الخارجية، سوشما سورانح، يطلب مساعدتها في العودة إلى بلده، لأن الكفيل يحتفظ بجواز سفره، ويرفض إعطاءه الراتب المتأخر.