هندي يشكو من تأخر راتبه و احتفاظ كفيله بجواز سفره - صحيفة صدى الالكترونية

هندي يشكو من تأخر راتبه و احتفاظ كفيله بجواز سفره
اشتكى مصور هندي يعمل في المملكة من عدم حصوله على راتبه منذ عدة شهور، واحتفاظ كفيله بجواز سفره، ويمنعه من العودة إلى بلاده،بحسب موقع نيو إنديا إكسبريس الهندي .
تفصيلا ؛سافر الرجل الهندي الذي يدعي آرون المملكة للعمل كمصورٍ براتبٍ شهري قدره 2500 ريال، قبل عام ونصف، ولكن المشكلة الأولى أنه عندما وصل كانت التأشيرة التي في انتظاره تأشيرة سائق منزلي براتب 1500 ريال، وأجرى آرون اتصالًا بهم، وأخبرهم أنه منذ وصوله يتأخر راتبه، ويتقاضى شهرًا من راتبه كل 2 أو 3 شهور، لكن الآن، فإن راتبه متأخر منذ 7 أشهر تقريبًا.
وأفاد الموقع أن آرون كتب تغريدة على حساب وزيرة الشؤون الخارجية، سوشما سورانح، يطلب مساعدتها في العودة إلى بلده، لأن الكفيل يحتفظ بجواز سفره، ويرفض إعطاءه الراتب المتأخر.
الواقع[ عدد التعليقات: 4293 ] نشر منذ 3 شهور
المشكلة ان هناك مواطنين مستواهم المادي ضعيف ومع ذلك يستقدم عمال وهولاء العمال من الطبيعي ان تحتسب رواتبهم منذ اول يوم للوصل الى السعودية
راحو الطيبن[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
فاضل[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور
هذا ظلم واضح …بعض المواطنين يتسبب في تشويه لصورة السعودية في الخارج… والدولة بسكوتها عن هؤلاء الظالمين تساعد على هذا التشويه .. ونجي بعدين نزعل لو عاملونا بنفس المعاملة في بلادهم ونقول انهم يكرهون السعودية ويحقدون عليها … والأصل نحن سبب ما يحصل
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
النظام عندنا لازم يكون صارم سواء مع الاجنبي ولا مع السعودي من الظلم ان يتاخر راتب الموظف اللي يقتات عليه