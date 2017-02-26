تحذير للنساء من أرقام الغرباء بالواتس - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي النساء من وجود أرقام لغرباء داخل جوالتهن الشخصية مثل ارقام المطاعم والسواقين و ارقام المحلات.

وقال الحمادي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إذا عندك بالواتس أرقام لأشخاص غرباء “مطعم، سائق، محل”، وغيره احذفيها؛ لأنَّ أي شخص رقمه مخزَّن عندك بيشوف الستوري بالراحة، أو بالإمكان تخصيص من يشاهد المحتوى الذي يتم نشره، بحيث تقومين باستبعاد من يستطيع مشاهدة الستوري عبر خيار “الخصوصية” أعلى التطبيق.