تحذير للنساء من أرقام الغرباء بالواتس - صحيفة صدى الالكترونية

تحذير للنساء من أرقام الغرباء بالواتس
حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي النساء من وجود أرقام لغرباء داخل جوالتهن الشخصية مثل ارقام المطاعم والسواقين و ارقام المحلات.
وقال الحمادي ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إذا عندك بالواتس أرقام لأشخاص غرباء “مطعم، سائق، محل”، وغيره احذفيها؛ لأنَّ أي شخص رقمه مخزَّن عندك بيشوف الستوري بالراحة، أو بالإمكان تخصيص من يشاهد المحتوى الذي يتم نشره، بحيث تقومين باستبعاد من يستطيع مشاهدة الستوري عبر خيار “الخصوصية” أعلى التطبيق.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
😏
الزير[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
يعطيك الف عافيه
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13377 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا تنبية بمكانة مشكور
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
اي اكيد
انا والله عملت خصوصيه
لارقام الغرباء
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 8007 ] نشر منذ 3 شهور
اصلا ماعندنا ارقام غرباء وليه نحتفظ فيها
اشؤف ان ماله اي داعي فلذلك م اخذ اي رقم ماعرف منو صاحبه
الموضوع بديهي بحت 🌚🌝