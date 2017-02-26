افغانستان تحرر 42 رهينة من يد داعش - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

أعلنت السلطات الأفغانية، عن تحرير 42 مدنيا تم أسرهم من قبل تنظيم “داعش” في إقليم “نانجارهار” شرقي البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن تنظيم “داعش” اختطف المدنيين قبل حوالي 4 أشهر في محافظة “بجير أغام”.

وقد أدان رئيس مجلس الأمن في الإقليم اختطاف المدنيين، وأضاف أن القوات الأفغانية قادرة على مواجهة الموالين لتنظيم “داعش”.

وذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء أن القوات الأفغانية ستتابع إجراء عمليات مكافحة الإرهاب في الإقليم بدعم من القوات الأمريكية التي استأنفت عملياتها في وقت سابق من العام الماضي.

وقد ازدادت تحركات الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في إقليم “نانجارهار” في السنوات الأخيرة الماضية بعدما كانت من المحافظات الهادئة نسبيا بعد سقوط نظام “طالبان”.