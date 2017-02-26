MBC تتجه لبيع عدد من مباريات دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد (صدى):

قالت مصادر مطلعة أن مجموعة “MBC” تعتزم بيع عدد من مباريات دوري جميل للمحترفين لقنوات أخرى، لتعويض خسائرها من جهاز ريسيفر gobx.

و كشفت المصادر أن المجموعة صرفت 6 ملايين دولار على جهاز التشفير “gobx”، ومنع القناة من تشفير جميع مباريات الدوري، وتغطية العجز المالي للمجموعة في الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة الى أن المجموعة قد توصلت لاتفاق مع القناة الرياضية السعودية لشراء نحو 90 مباراة من مباريات الموسم المقبل .