MBC تتجه لبيع عدد من مباريات دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

MBC تتجه لبيع عدد من مباريات دوري جميل
قالت مصادر مطلعة أن مجموعة “MBC” تعتزم بيع عدد من مباريات دوري جميل للمحترفين لقنوات أخرى، لتعويض خسائرها من جهاز ريسيفر gobx.
و كشفت المصادر أن المجموعة صرفت 6 ملايين دولار على جهاز التشفير “gobx”، ومنع القناة من تشفير جميع مباريات الدوري، وتغطية العجز المالي للمجموعة في الفترة الأخيرة.
تجدر الإشارة الى أن المجموعة قد توصلت لاتفاق مع القناة الرياضية السعودية لشراء نحو 90 مباراة من مباريات الموسم المقبل .
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1801 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه
سبحان الله كانو ناوين يشفطون مافي جيب المواطن وجت عكسية
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4383 ] نشر منذ 3 شهور
هذه دعاوي المسلمين على قناة MBC
اللهم زدهم ذلا وفقرا واكشفهم وعريهم امام الكل
امين يارب العالمين
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 3 شهور
جعلهم في ذا الحال واارداء فيه ناس مو لاقيه تأكل ونفسهم يحضرون الدوري لكن ما عنده فلوس يشتري الرسيفر وام بي سي تبغى تشفره وتأخذ فلوس المواطن وتصرفه على ارب ايدل او البرامج الخايس اللي يعملونها في قنوات ام بي سي جعلكم يا ام بي سي با الخساير والله انا شفت ولد عمره 10سنوات يسأل عيال الحاره عندهم رسيفر حق ام بي سي سبورة عشان يشوف مباراة الهلال وحالة اهله الماديه مو زينه اقسم بالله اني بكيت من شكله وهو يطلب لا بارك الله في ام بي سي ورحت لمحل الرسيفرات واشتريت له رسيفر وراس.
بس السؤال اللي يطرح نفسه وش ذنب هذي الفئه اللي ما تقدر تشتري رسيفر وهو يحب الكوره
وانتم يا ام بي سي فالحين بس تصرفون على اللبنانين والمصاروه وتحطون فلوس المواطن في برامج اقل ما يقال عنها برامج خايسه مثل ارب ايدل او ذا فويس او البرامج الثانيه وعلى طاري ذا فويس ترا عيال البلد اولاء من الثانيين يا وليد البراهيم يا سعودي او خيرك يا وليد البراهيم برا وزقك عندنا
الحنيني[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 3 شهور
الله يدمر هالقناه
المشعفل[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 3 شهور
مقاطعه مقاطعه ي شباب إذا قالوا تشفير الدوري حقنا لا للتشفير لعنة الله على الجشعين الذين لايخافون الله، خلونا نتعاهد ياشباب إذا قالوا تشفير لا أحد يشترك لو يقولون بريال فقط انا اعاهدكم يا شباب رغم أني أحب الكوره لن إشترك ولا ادفع ريال واحد كلنا نصراويين هلاليين اهلاويين اتحاديين شبابيين اتفاقيين تعاونيين فيصلاويين حفراويين قدساويين فتحاويين وحداويين ريداويين لا للتشفيييير مقااااااااطعه.
محب للخير ويكره الـ MBC[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
بسم الله الرحمن الرحيم
رددوا معي هذا الدعاء على الـ MBC
اللهم دمر قناة mbc اللهم دمرها تدمير ا
اللهم دمرها ودمر مؤسسها ومديرها اللهم أنها نشرت الرذيلة
بين شباب المسلمين اللهم يارب العالمين خلصنا من شرها
اللهم أنها حرفت فتيان وفتيات الاسلام اللهم دمرها ودمر من يدعمها
ولو بكلمة واحدة
وهو يعرف حالها في نشر الرذيلة
اللهم زدهم خسائر يارب واحرقه اموالهم المحرمه
اللهم آآآآآآآآآمين
اللهم آآآآآآآآآمين
اللهم آآآآآآآآآمين
اللهم آآآآآآآآآمين
اللهم آآآآآآآآآمين
موجوع قلبي ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
حسبى الله عليهم القنوات تبعتها كلها ضياع ويبغوا يستغلون الناس يا طريقة
جمع تكسير[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
والله ثم والله ما اشتري رسيفر عشان الدوري السعودي
تخيل اشتري رسيفر عشان اشوف فهد المولد وزيتونه المفرج وسلمان المؤشر وهزازي هههههههههههههههه
اتابع الدوري الهندي ارحم