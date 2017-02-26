تركيا تعلن الإنتهاء من بناء نصف السياج الحدودي مع سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

انقرة(صدى):

قال إيرغون توران رئيس إدارة التنمية للإسكان “توكي”، أنه تم الانتهاء من بناء نصف السياج الحدودي مع سوريا، والذي سيمتد بطول 511 كيلومتراً.

وأكد توران أنه تم الانتهاء من بناء 290 كيلومتراً من السياج على حدود ولايات شانلي أورفا وغازي عنتاب وكيليس وهاتاي وماردين وشرناق ، مضيفاً أن أعمال الإنشاءات للـ221 كيلومتراً المتبقية مستمرة وسيتم الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أن تركيا تتشارك حدوداً مع سوريا بطول 900 كيلومتر، وشرعت ببناء السياج في ظل استمرار الاضطرابات على الجانب الآخر من الحدود.