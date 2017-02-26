إصابة 8 في حادث انقلاب على الطريق الدولي الدرب – بيش - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أصيب ثمانية أشخاص بإصابات مابين متوسطة إلى حرجة في حادث انقلاب وقع ظهر اليوم على الطريق الدولي الدرب – بيش.

و أوضح متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي،بأن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغًا عن حادث انقلاب على الطريق الدولي الدرب – بيش بالقرب من نقطة أمن الطرق وأن به عددًا من المصابين وعلى الفور تم توجيه ست فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف الصرخي عند وصول الفرق وجدت بالموقع ثمان حالات إصاباتهم مابين حرجة إلى متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.