دلال نمنقاني أول سعودية تنال منصب عميدة كلية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كسرت السعودية دلال محي الدين نمنقاني حاجز ظل لسنوات طوال يحجب المرأة في المملكة عن تولي منصب عميد كلية بعد أن ظل حكراً على الرجال ،بتوليها منصب عميد كلية الطب في جامعة الطائف، كأول امرأة سعودية تتبؤ هذا المنصب.

و تحمل الدكتورة شهادة بكالوریوس الطب والجراحة (MBCHB) من جامعة الملك عبدالعزیز في جدة عام 1991، وحاصلة على سبع زمالات في علوم الأمراض والخلايا والأنسجة، فضلاً عن عضويتها في العديد من الجمعيات العلمية.

وبدأت الدكتورة نمنقاني مسيرتها العملية في العام 1991 – 1992 بالعمل طبيبة امتياز في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزیز في جدة وتنقلت بعدها بين العديد من الوظائف داخل كلية الطب ذاتها، ثم في مستشفى الهدا العسكري، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، قبل أن تستقر بالعمل في جامعة الطائف بدءاً من العام 1432 كأستاذ مساعد علم الأمراض كلیة الطب جامعة الطائف، الى أن حصلت مؤخرا على الترقية العلمية إلى درجة أستاذ دكتور (بروفيسور).

وشغلت نمنقاني، الاستشاریة في علم الأمراض النسیجي والتشریحي، إلى جانب عملها كعضو ھیئة التدریس بكلیة الطب بجامعة الطائف، عمیدة مكلفة للدراسات الجامعیة في الجامعة نفسها، وهو أعلى منصب في الجامعة يخص شطر الطالبات.