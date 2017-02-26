ضبط 1173 مخالفا لنظام الإقامة والعمل بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، ودوريات الأمن والطرق، القبض على 1173 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، خلال الفترة من الأحد الماضي، وحتى أمس السبت.

وأوضح الرايد حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، شرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق بالمنطقة قاموا بتنفيذ تلك الحملات في عدد من الأحياء بالمدينة المنورة، ضمن الحملة التصحيحية والتفتيشية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتم تسليم المخالفين للنظام إلى الجهات المعنية تمهيداً لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم.