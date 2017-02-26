بالصور.. انطلاق أول رحلة لسار من الرياض للقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. انطلاق أول رحلة لسار من الرياض للقصيم
استقل رميح الرميح، رئيس هيئة الخطوط الحديدية، أول رحلة لقطار الركاب ” سار ” التى انطلقت اليوم من مدينة الرياض إلى القصيم، عند الساعة 10 صباحاً، ووصلت الرحلة للقصيم في موعدها المحدد عند الساعة 12:30 ظهراً، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخط القطار، الذي سيصل في مرحلته النهائية بين الرياض ومحافظة القريات في أقصى شمال المملكة.
ونشر حساب سار على تويتر صورة لأول حقيبة مسافر تم شحنها على متن القطار، فيما أشاد عدد من المواطنين الذين كانوا على متن الرحلة بمستوى الراحة والخدمات المقدمة على القطار، والدقة في المواعيد، ونشروا صوراً تظهر القطار من الداخل ومحطة الرياض.
محمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
مكه والمدنيه اولى من القصيم في المشاريع
سعد[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 3 شهور
رائع جداً .. نتمنى تثبيت الأسعار الحالية وعدم رفعها مستقبلاً
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
طيب متى يوصل عندنا
نفسي استخدمه والله😍😍
لو بس اروح واجي فيه 🙈🙈
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
طيب متى يوصل عندنا
نفسي استخدمه والله😍😍
لو بس اروح واجي فيه 🙈🙈
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9090 ] نشر منذ 3 شهور
يجنن شكله انيييييق مررره 😍😍
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
يقولون اول يوم اشتغل فيه القطار اخذ ٦ ساعات لين وصل القصيم لأن حول المجمعة كان في عجاج والسواق مايدل الطريق
وليد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
اشعة الشمس لا تدل على صحة الذهاب او الوصول>>>>>>>>>
سعد[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 3 شهور
ولكنها الحقيقة ياصديقي ..
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4632 ] نشر منذ 3 شهور
صباح الخير على الجميع
الله يسهل درب القطار
صحيح اول يوم طولت الرحله بس دائما البدايات تكون فيها شي من العقبات وباذن الله تذلل مستقبلا شي طيب وعقبال جميع المملكة
بس كانه مكتوب مطار القصيم
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5472 ] نشر منذ 3 شهور
شكله رهيبب وانيق
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً