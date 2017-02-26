بالصور.. انطلاق أول رحلة لسار من الرياض للقصيم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استقل رميح الرميح، رئيس هيئة الخطوط الحديدية، أول رحلة لقطار الركاب ” سار ” التى انطلقت اليوم من مدينة الرياض إلى القصيم، عند الساعة 10 صباحاً، ووصلت الرحلة للقصيم في موعدها المحدد عند الساعة 12:30 ظهراً، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخط القطار، الذي سيصل في مرحلته النهائية بين الرياض ومحافظة القريات في أقصى شمال المملكة.

ونشر حساب سار على تويتر صورة لأول حقيبة مسافر تم شحنها على متن القطار، فيما أشاد عدد من المواطنين الذين كانوا على متن الرحلة بمستوى الراحة والخدمات المقدمة على القطار، والدقة في المواعيد، ونشروا صوراً تظهر القطار من الداخل ومحطة الرياض.